Aragonés emplaza a Sánchez a una «larga conversación» para desbloquear el 'no' de ERC «Si lo que quiere hacer es iniciar una nueva etapa con Cs, se equivoca», avisa el vicepresidente de la Generalitat

CRISTIAN REINO Martes, 19 de mayo 2020, 10:00 Comenta Compartir

Si la votación de la prórroga del estado de alarma fuera hoy, ERC votaría en contra. Pero quedan 24 horas y desde la formación republicana han emplazado a los socialistas a una negociación de última hora, que se presenta larga. «Los canales están abiertos, esperemos llegar a un acuerdo, pero está verde, el acuerdo está aún lejos», ha afirmado esta mañana el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Los equipos negociadores que desencallaron la investidura han mantenido al menos tres encuentros estos últimos días.

El consejero de Economía del Ejecutivo catalán ha revelado que ha hablado estas últimas semanas con el presidente del Gobierno central, uno en calidad de máximo dirigente de ERC y el otro como secretario general del PSOE, y ha confiado esta mañana en TV3 que si hace falta mantendrá una «conversación larga» en las próximas horas con el presidente del Gobierno para intentar desbloquear la negociación.

Los republicanos insisten en dos cuestiones: fin del mando único y reanudar la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno central y el catalán. Aragonés reclama que la gestión de la desescalada puede decidirse desde Cataluña. Que esta cuestión no siga siendo una especie de examen semanal a las comunidades autónomas, que realizan una propuesta y piden el visto bueno del Ministerio de Sanidad. «En términos generales nos dicen que están de acuerdo, pero hay que concretarlo», ha dicho. ERC está a la espera de las decisiones que adopte el Consejo de Ministros y quiere ver la letra pequeña de la propuesta de prórroga del estado de alarma. A su juicio, lo que ahora ocurre en la gestión de la pandemia no es ni codecisión ni cogobernanza. «Ahora decide el ministro», ha reprochado. «Deberíamos poder decidir de forma coordinada», ha insistido. Esquerra reclama en concreto que la decisión última sobre el paso de fase en la desescalada sea del Govern y no del Gobierno central.

También ha puesto el acento en que se apruebe la prestación para las familias con menores a su cargo y que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit que generan. Estas tres cuestiones son «fundamentales», ha dicho.

El vicepresidente de la Generalitat ha avisado al PSOE que se equivoca si quiere iniciar una nueva etapa con Ciudadanos. ERC no excluye a nadie y no condiciona su voto a lo que hagan otros, según Pere ha admitido Aragonés, pero ha advertido de que los planteamientos de descentralización de Esquerra son «incompatibles» con los de la formación naranja. «La decisión es del PSOE», ha afirmado. ERC insta a Sánchez a elegir entre Cs y Esquerra. «Si quiere pensar de cara al futuro, ha dicho en relación a un eventual apoyo a los Presupuestos y a la estabilidad de la legislatura, no debería profundizar en la alianza con Cs», ha rematado.