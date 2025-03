ERC da un mes a Sánchez para que reactive la mesa de diálogo

Cristian Reino Barcelona Lunes, 15 de junio 2020, 13:31 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Un mes. Ese es el plazo que Esquerra da al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para que reactive la mesa de diálogo sobre la cuestión catalana, que quedó aparcada como consecuencia del estallido de la pandemia. Una mesa de negociación en la que se sentaron juntos el Gobierno y la Generalitat, y que fue la condición que ERC puso a Sánchez a cambio de facilitar su investidura.

El diálogo entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat para buscar una salida negociada al pleito catalán se ha convertido en el principal aval que pueden exhibir los republicanos para defender su apuesta por aparcar la unilateralidad, con la que se desmarcan de la línea dura de Carles Puigdemont y JxCat en su objetivo de alcanzar la presidencia de la Generalitat. Pedro Sánchez ya ha repetido varias veces que está dispuesto a volver a reunir la mesa durante el mes de julio.

Pero ERC tiene prisa por cerrar una fecha, ahora que ve cerca las elecciones catalanas, aunque Quim Torra se niega a adelantar los comicios y este lunes trató de retrasar la vista en el Supremo que decidirá sobre su inhabilitación, presentando un recurso de súplica. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, urgió este lunes al líder socialista a reanudar el diálogo antes del 15 de julio, de tal manera que en los próximos días las dos administraciones fijen el lugar, la fecha y la hora del encuentro.

El dirigente de ERC aseguró que la mesa debe reactivarse «sin excusas», una vez que la pandemia ha entrado en una fase de mayor control y se ha entrado en un estadio avanzado en la desescalada. «La pandemia no puede servir para aparcar el conflicto», avisó al Gobierno, que días atrás concedió a Ciudadanos la foto de su cumbre en la Moncloa antes que a los republicanos.

Esquerra presiona a Sánchez, pero ya no tiene toda la sartén por el mango, después del acercamiento de los socialistas con la formación naranja. Los republicanos recelan y avisan: «No somos la muleta de nadie». «No tenemos vocación de ser el partido de la gobernabilidad en España, sino el de la república y de la independencia», afirmó Aragonès en el marco de unos desayunos informativos de Europa Press.

Es decir, ERC solo apoyará los Presupuestos Generales del Estado si Sánchez mantiene viva la mesa de diálogo sobre Cataluña y elabora unas cuentas con acento social y de inspiración progresista. Por ello, Esquerra cree que es «incompatible» que ERC y Cs puedan ir juntos en la misma ecuación gubernamental y es «insostenible» que el Gobierno opte por dos modelos distintos para aprobar los Presupuestos con el Gobierno. Eso sí, los republicanos ya no lanzan ultimátums al Gobierno: o ellos o nosotros, como ha repetido Gabriel Rufián desde el Congreso en varias ocasiones. De facto, la formación independentista está asumiendo la geometría variable. O al menos aguanta la presión que ejercen sus socios de JxCat que le piden que rompa con Sánchez por arrimarse a los naranjas.

Aragonès descartó, de hecho, que la mesa pueda aparcarse por mucho que flirteen el PSOE y Ciudadanos y aseguró que el problema de pactar a la derecha y a la izquierda lo tienen los socialistas y sobre todo Podemos, pero en ese sentido considera que ERC no incurre en ninguna contradicción ya que no entrará en ningún pacto que implique una salida en clave neoliberal y que no reconozca los derechos y libertades como a su entender defiende la formación naranja.