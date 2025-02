Aragonés ve «muy verde» el acuerdo con el PSOE para prorrogar el estado de alarma

Cristian Reino Barcelona Viernes, 15 de mayo 2020, 12:00 | Actualizado 15:12h. Comenta Compartir

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, máximo dirigente de ERC a excepción de Oriol Junqueras, ha presionado esta mañana al Gobierno para que mueva ficha si quiere el apoyo de los republicanos en la votación de la próxima prórroga del estado de alarma. El Gobierno y el PSOE y la cúpula de ERC han retomado estos últimos días las conversaciones de alto nivel de cara a rehacer la mayoría que facilitó la investidura y permitir que el Ejecutivo central pueda aprobar la semana que viene la prórroga del estado de alarma. Tras el 'no' de los republicanos en la votación de la semana pasada, socialistas e independentistas han mantenido dos reuniones con los equipos que acordaron la investidura: Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa por la parte socialista; Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep María Jové por la republicana.

Aun así, Aragonés ha apuntado que a su juicio el posible acuerdo está aún «muy verde». Los independentistas ponen el foco en dos asuntos que consideran fundamentales: la recuperación de competencias por parte de la Generalitat en la gestión de la pandemia y la mesa de diálogo. En relación al primer punto, el vicepresidente de la Generalitat ha concretado esta mañana en RNE su petición que pasa por que sea la Consejería de Salud y no el Ministerio de Sanidad quien tenga la última palabra en la clasificación de las fases de la desescalada. Hasta ahora, la Generalitat traslada su propuesta y es el Ministerio de Sanidad el que da la autorización. Aragonés pide que la Consejería tenga capacidad de decisión. «Es necesario que el Gobierno español devuelva las competencias de la desescalada a la Generalitat, que es quien tiene el conocimiento directo de lo que está pasando en el territorio», ha afirmado. «Y quien firma la decisión sobre las fases ha de ser la Consjería de Salud», ha remarcado.

Respecto a la mesa de diálogo sobre la cuestión catalana puesta en marcha entre el Gobierno central y el catalán, que se encuentra en suspenso como consecuencia de la crisis sanitaria, el dirigente independentista ha instado a Pedro Sánchez a que la reactive casi de inmediato. No tiene que ser cuestión de meses, sino de semanas, según el líder de ERC. Las «próximas semanas», ha concretado. «Yo me imagino más una cuestión de semanas que no de meses. No debemos dejar el tema para el otoño », ha asegurado. «Creo que hay que buscar una fecha razonable en la medida que se va volviendo a una cierta normalidad y cotidianidad, después de habernos centrado mucho en la gestión de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia», ha señalado.

La cuestión es clave para los republicanos, que saben que no pueden presentarse a la campaña electoral de las elecciones catalanas sin que la mesa, que fue su gran apuesta para diferenciarse de JxCat, siga en marcha.

Rufián abrió ayer la puerta a que el no de ERC regrese a la abstención como en las votaciones anteriores. Aunque advirtió al Gobierno de que si no hay cambios, Esquerra se mantendrá en su posición, a pesar de que para el dirigente secesionista fue «incómoda» en la última votación. Rufián, eso sí, dijo en la Ser que se va a «dejar la piel» para llegar a un acuerdo para que haya una mayor corresponsabilidad de las autonomías y que no sean «meras transmisoras de datos».