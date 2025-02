Aragonès ofrece a Sánchez en Madrid abrir una mesa de diálogo «sin vetos»

Cristian Reino Barcelona Jueves, 24 de octubre 2019, 11:05 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

En plena pugna entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, viajó este jueves a Madrid para ofrecerse como interlocutor del Gobierno central de cara al futuro (él será el candidato de Esquerra a la Presidencia de la Generalitat y posible futuro presidente). Se presentó como un independentista alejado de la vía unilateral de Carles Puigdemont y Torra, y para lanzar una oferta de diálogo al presidente del Gobierno una vez que se celebren las elecciones generales.

Aragonès, que mantiene una interlocución fluida con la vicepresidenta Carmen Calvo, plantea recuperar la 'declaración de Pedralbes', en la que el Gobierno y la Generalitat pactaron un texto que reconocía la existencia de un «conflicto» político en Cataluña, y hablaba de buscar una «respuesta democrática» y poner en marcha una mesa de diálogo para buscar una solución a la cuestión catalana. Esta mesa, según la propuesta del republicano, debería incluir algunas premisas: reconocimiento mutuo entre las dos partes, debe afrontarse sin vetos a las propuestas de unos y otros y el eventual acuerdo al que se llegara se debería votar en un referéndum.

Además, Esquerra cree necesario incluir seguridad jurídica y elementos de garantía de que se cumplen las cuestiones acordadas. Eso sí, no habló ni de mediador ni de relator, como defienden Quim Torra y Carles Puigdemont. Su idea es sentarse en una mesa y que cada una de las partes pueda defender su propuesta. La de los republicanos, reiteró, sería hablar de amnistía y del derecho de autodeterminación.

Si no hay diálogo y nadie se sienta a la mesa, el conflicto catalán se «cronificará y se enquistará»

«Es la hora de la política», afirmó el vicepresidente diez días después de conocerse la sentencia que ha condenado al presidente de su partido a 13 años de prisión y una semana después de que ardieran las calles de Barcelona. Aragonès trató de marcar distancias de la vía unilateral e hizo una síntesis del actual libro de estilo de ERC, que mantiene un discurso posibilista en Madrid, mientras en Barcelona compite de tú a tú en radicalidad con JxCat.

Así, Esquerra tiende la mano Sánchez, al que le pide que esté a la altura del momento histórico y no caiga en la tentación de pactar con la derecha. Pero ERC no renuncia a nada. Aragonès no quiso amenazar con la vía unilateral como hacen otros dirigentes secesionistas, pero sí dejó una frase que es un aviso para navegantes si el Gobierno no se sienta a la mesa: «El autonomismo ha muerto, la independencia es irreversible», aseguró en un desayuno informativo organizado por Europa Press, el mismo foro en el que hace mes y medio participó Torra.

Según el dirigente republicano, si no hay diálogo y nadie del Gobierno se sienta a la mesa, el conflicto catalán se «cronificará y se enquistará». Y el independentismo,a su juicio, seguirá creciendo electoralmente.

Elecciones en Cataluña

Aragonès evitó la polémica con Torra, con quien mantiene serias diferencias, dio su apoyo a los Mossos, algo que el presidente catalán no ha hecho, desveló que en los últimos días ha hablado en dos ocasiones con la vicepresidenta del Gobierno, pero negó haberlo hecho con el presidente. Además, insinuó que si la Generalitat no consigue aprobar presupuestos habrá adelanto electoral.

La propuesta de la mesa de diálogo la compartieron Unidas Podemos y Catalunya en Comú. Pablo Iglesias y Ada Colau dieron a conocer este jueves en Barcelona su propuesta para buscar una salida al conflicto catalán y que pasa por dos fases. En la primera, la mesa abordaría la libertad de los presos a través de un indulto. En la segunda fase, se conformaría una mesa doble en el Parlament y en el Congreso y ya se entraría al fondo de la cuestión.

Aquí podemitas y comunes plantean un nuevo «pacto» entre Cataluña y el resto de España que acabe siendo votado. Defienden un diálogo sin condiciones previas ni líneas rojas y consideran que ese pacto debería incluir un referéndum final sobre la independencia, aunque admiten que ambas partes tendrían que hacer «cesiones» y la votación podría incluir una tercera opción o no preguntar sobre la secesión si no sobre un nuevo encaje en España.