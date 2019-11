Arrimadas se aparta de la gestora de Ciudadanos Arrimadas, tras recoger su acata de diputada. / Efe El consejo general elige este sábado la dirección provisional que pilotará el día a día hasta el cónclave de marzo MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 29 noviembre 2019, 14:25

Inés Arrimadas no formará parte de la gestora de Ciudadanos que se constituirá mañana y que conducirá el partido hasta la celebración de la Asamblea extraordinaria de la que saldrá, en marzo, una nueva dirección. Así lo ha confirmado este viernes la diputada por Barcelona tras entregar sus credenciales en el Congreso. «Me he postulado para presidir Ciudadanos y no estaré en la gestora», ha explicado.

Arrimadas, sin embargo, estará «en coordinación» con la dirección provisional que encabezará el presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, y de la que previsiblemente formará parte el actual secretario general José Manuel Villegas.

Aunque no formará parte de la gestora, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara baja sí podrá estar presente en sus reuniones tal y como establece el reglamento, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que otorga a su presidente la potestad de poder invitar a las mismas «a aquellos dirigentes del partido o, de manera extraordinaria, a cualquier otra persona». Eso sí, sin capacidad de votar ninguna de las decisiones que puedan adoptar este órgano.

Presencia en la Mesa del Congreso

Arrimadas ha defendido el derecho de su grupo a estar en la Mesa del Congreso y ha confirmado que este mismo viernes iniciarán las negociaciones, que llevará José María Espejo-Saavedra. «Nosotros somos una fuerza nacional, de centro y constitucionalista y vamos va a luchar por tener hueco en la Mesa porque creemos que es bueno que estemos», ha remarcado.

La diputada no ha querido pronunciarse sobre si Vox, que es la tercera fuerza política ahora, debe ser excluida o no de este órgano de la Cámara. «Entiendo que todos quieran estar y respeto lo que hagan los demás. El reglamento no excluye a nadie de estar representado», se ha limitado a decir.