Arrimadas descarta ceses y dice sentirse «más fuerte que nunca»

Inés Arrimadas no da su brazo a torcer con las voces que piden desde ayer depurar responsabilidades políticas en el partido tras la deblacle sufrida en las elecciones autonómicas catalanas, donde los liberales se dejaron treinta escaños y casi un millón de papeletas tras cosechar una victoria histórica en 2017.

La dirección de Ciudadanos rechaza por ahora dimisiones y ceses en la cúpula del partido pese al malestar de parte de la militancia. Si ayer la líder de los liberales dejaba claro que no está por la labor de prescindir de Carlos Cuadrado, vicesecretario general del partido naranja; ni de José María Espejo, vicesecretario general adjunto, sus dos hombres de máxima confianza, hoy ha reiterado que ella y su equipo «van a seguir trabajando por el constitucionalismo». «No es problema de que sobre gente, este partido tiene que seguir sumando», ha afirmado.

Arrimadas dice sentirse más reforzada que nunca tras la Ejecutiva celebrada ayer y asegura que seguirá «implantando el proyecto» que inició hace un año cuando sucedió a Albert Rivera en la presidencia. «Me veo con más fuerzas que nunca para seguir adelante (...) Nosotros damos la cara, hablamos, debatimos, con humildad aceptamos los errores y tiramos para adelante».

Sin embargo, la líder liberal ha admitido que el principal factor que explica la debacle electoral de la formación naranja, además de los externos como la pandemia o la poca participación, es que «no han sabido ilusionar a los constitucionalistas, que es lo que ha hecho Ciudadanos durante 15 años».

«En otros partidos no dan la cara cuando se cosechan malos resultados, sacan cortinas de humo, no hacen debate. Este no es nuestro caso y es uno de los muchos motivos por los que me siento orgullosa de ser presidenta de Cs».

Las tensiones generadas desde hace meses en la formación naranja han acabado de implosionar tras el ascenso de PSC y Vox en Cataluña y el hundimiento electoral del partido de Carlos Carrizosa en el Parlament. Diputados en el Congreso como Marta Martín y Pau Cambronero, o senadores como Ruth Goñi, Miguel Sánchez y Emilio Argüeso, han pedido asunción de responsabilidades en la dirección a través de twitter.

Asimismo, la presidenta de Cs ha lamentado que para lo que único que han servido estos comicios hayan sido para impulsar al separatismo. «Son unos resultados muy malos para Ciudadanos, Cataluña y España».