Arrimadas e Igea confrontan su modelo para reflotar Ciudadanos

La batalla por el liderazgo de Ciudadanos entró éste miercoles en su fase decisiva. Después de las continuas escaramuzas libradas en las últimas semanas, Inés Arrimadas y Francisco Igea confrontaron frente a frente el modelo y la estrategia para reflotar a la formación tras el batacazo electoral. Fue en la sede del partido, en un debate que se celebró al final sin la presencia de militantes ni medios de comunicación, y a 48 horas de que los más de 20.000 afiliados naranjas elijan en unas primarias al sucesor de Albert Rivera.

Las distancias entre ambos candidatos son insalvables. No son pocos los puntos de fricción entre la portavoz en el Congreso y el vicepresidente de Castilla y León. Arrimadas quiere mantener la línea trazada por Rivera con un liderazgo fuerte y sin baronías. «Tener 17 PSC no va a dar más voz a la militancia», defendió, antes de acusar a su rival de querer «autodestruir» Ciudadanos. Igea, en cambio, aboga por un modelo de partido descentralizado en el que los territorios tengan más autonomía y se permita la «discrepancia». «Este partido –aseveró– merece un cambio».

El barón díscolo atribuye a ese hiperliderazgo el desplome que sufrieron los liberales el 10-N y que les llevó a la irrelevancia. Tras las elecciones de abril, Rivera optó por no pactar con Pedro Sánchez y tratar de disputar a Pablo Casado el liderazgo de la derecha. Una estrategia errática para el dirigente crítico que considera que el entonces presidente naranja se equivocó al no cerrar un acuerdo con el PSOE cuando sumaban 180 escaños. «Debemos poner líneas rojas a las políticas –remarcó Igea– y no a las personas o los partidos».

Una visión que no comparte Arrimadas, que considera que «haríamos un favor a Sánchez si no recordamos que le hicimos una propuesta y él la despreció». Tampoco lo hace el propio Rivera que este lunes reiteró que jamás existió la posibilidad de fabricar un Gobierno con los socialistas. «Es una ensoñación», zanjó.

Vuelta al centro

Aunque los dos candidatos comparten que Ciudadanos tiene que ser un partido «de centro, liberal y progresista» y que debe volver al centro del tablero político, discrepan sobre quiénes deben de ser sus socios en futuros acuerdos. Arrimadas defiende que el pacto natural se debe alcanzar con el PP mientras que el líder territorial considera un error cerrar alianzas solo con los populares. Igea es partidario de volver a pactar a izquierda y derecha indistintamente. Eso sí, previo paso por las urnas. «Dos más dos a veces ni siquiera son tres», remató.

De ahí que el aspirante a liderar Ciudadanos, que ha perdido la pugna por los compromisarios para la V Asamblea General, rechace las coaliciones preelectorales con el PP que el partido ha firmado en el País Vasco y que está barajando en Cataluña. «Desdibujan la marca de Ciudadanos», lamentó Igea, que reprochó que «ahora solo estamos hablando de cargos». «Si fuese así hubiésemos pactado en Galicia», contraatacó Arrimadas, que defendió vehemente la alianza en Euskadi para acabar con el «yugo nacionalista».

La dirigente liberal censuró el catastrofismo de su rival y le pidió que se comprometa a dejar de criticar si pierde este fin de semana las primarias. «El liderazgo también es saber escuchar las cosas que a uno no le gustan. Si gano, quiero que me critiques sin parar, en público y en privado», le contestó Igea, que obtuvo un rejonazo por respuesta. «Una cosa es discrepar y otra dar por muerto al partido».