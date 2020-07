Vox, sobre el uso del asturiano en la Junta: «No estamos dispuestos a aprenderlo y no podemos entenderlo» Bronca entre la formación y Podemos durante el discurso en asturiano de su portavoz, Rafael Palacios | La Cámara aprueba la modificación del Reglamento para permitir el uso de la llingua en el ejercicio de las funciones parlamentarias por 27 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones EDUARDO PANEQUE Gijón Miércoles, 1 julio 2020, 15:01

El Pleno de la Junta General ha aprobado la modificación del artículo 11 del Reglamento que permitirá el uso del asturiano en el ejercicio de las funciones parlamentaria. y las comparecencias ante la Cámara regional. La propuesta había sido presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida el pasado mes de octubre tras la situación vivida en el Parlamento cuando la consejera Berta Piñán comenzó a intervenir en asturiano y el PP pidió amparo porque no lo entendía. Finalmente ha salido adelante con una holgada mayoría, muy por encima de la absoluta requerida: 27 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones.

La posiciones, a favor y en contra, que se evidenciaron en su momento, se reprodujeron durante el debate. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, recordó -en referencia a la referida situación- que se «creó un problema donde no existía» y por tanto, «se hizo necesario clarificar y dar forma jurídica para que no volviera a suceder». Su homóloga en IU, Ángela Vallina, subrayó que la reforma del reglamento tiene como objetivo «proteger el asturiano, tal y como nos mandata el estatuto de autonomía». «La llingua no tiene ideología, es patrimonio de todos los asturianos que libremente quieran usarla», añadió.

El Partido Popular, que mantuvo su rechazo a la propuesta, sí recordó que la única Ley de Uso en vigor fue aprobado por un gobierno de su partido en 1998, durante el mandado de Sergio Marqués. «Las reformas tienen que llegar por consenso», pidió el diputado Pablo Álvarez-Pire que pronosticó dificultades para llevarla a la práctica una vez salga adelante. En línea similar se expresaron desde Ciudadanos, quienes criticaron que estas situaciones «se conviertan en espectáculo». Armando Fernández exigió al presidente regional, Adrián Barbón, que se aborde «con rigor» este tipo de temas.

Pero la posición más beligerante llegó desde el grupo parlamentario de Vox que, además de su duro discurso en contra, lo escenificó con un rifi rafe con el diputado de Podemos, Rafael Palacios. Ignacio Blanco interrumpió el discurso del parlamentario morado, quien lo inició en asturiano, al asegurar que no entendía lo que se estaba diciendo. El presidente de la Cámara, Marcelino Marcos, se vio obligado a intervenir: «Seamos sensatos, todo se ha entendido», afirmó aunque instó a Rafael Palacios a consumir su tiempo utilizando sendas lenguas, castellano y asturiano.

El portavoz de Vox durante su intervención había asegurado que «es un paso en la dirección equivocada» y avanzó que «no participará en los debates que se realicen en asturiano». «No estamos dispuestos a aprenderlo y no vamos a entenderlo», sentenció Blanco.

Contrariamente, el diputado de Podemos, afirmó que «es hora de ir resolviendo anomalías» y recordó que «los partidos políticos que llevan la oficialidad en el programa el programa electoral suman mayoría en votos en Asturias. «La democracia y las elecciones son más fiables que los fachobarómetros», recalcó. Rafael Palacios avanzó que el siguiente objetivo de su formación será la reforma del Estatuto de Autonomía para declarar la oficialidad del asturiano.

Al bloque de votos favorables se sumó Foro. Su portavoz, Adrián Pumares subrayó que «no se trata de un problema de comprensión sino de un problema de tolerancia», en referencia a todos aquellos partidos que votarán en contra y reclamó el «derecho a no tolerar la intolerancia».

Una vez que la reforma del reglamento reciba el respaldo oficial de los parlamentarios será la Mesa de la Cámara conjuntamente con la Junta de Portavoces quienes se encargarán de establecer sus criterios de uso en la actividad parlamentaria.