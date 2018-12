El Principado gastará cinco millones en ampliar la plantilla de los juzgados Guillermo Martínez al inicio de su comparecencia. / Álex Piña El presupuesto de la Consejería de Presidencia destinará un 80% más para luchar contra el machismo | Foro cree que incrementar las ayudas a la Memoria Histórica es «volver a las dos Españas» RAMÓN MUÑIZ Gijón Lunes, 3 diciembre 2018, 13:02

El Principado tendrá un 80% más destinados a la violencia machista, gastará cinco millones más en ampliar la plantilla de trabajadores de Justicia y mejorar sus retribuciones, y dispondrá de 370.000 euros para fundar un Consejo de Transparencia asturiano que prescinda del estatal en la labor de supervisar que las administraciones ofrecen a la ciudadanía la información que marca la ley. Todo ello viene recogido en el proyecto presupuestario de la Consejería de Presidencia y Participación Pública para 2019, que aumenta un 9,3% respecto al actual para alcanzar los 140,6 millones y cuyo titular, Guillermo Martínez, explicó las líneas generales en el parlamento autonómico.

Las cuentas son «una llamada abierta al diálogo y al consenso, y a aminorar las diferencias», defendió el consejero. En materia de Justicia, incluye 463.000 euros para aplicar un incremento del 11% en las nóminas a 1.300 funcionarios de los juzgados, compromiso que lograron tras la última huelga. Es un paso más dentro de una mejora retributiva planificada hasta el año 2020 y que terminará exigiendo un esfuerzo anual de 2,9 millones adicionales. Sumadas las mejoras de este curso a las ampliaciones de plantilla «más de cinco millones irán destinados a mejorar y ampliar la plantilla judicial, un 13,14% más que el ejercicio anterior», defendió Martínez.

En materia de inversiones, el consejero indicó que para 2019 los principales desembolsos se irán en las obras del Juzgado de Luarca, que comenzaron en junio, y en la mejora y adecuación de los palacios de Camposagrado y Valdecarzana, sede del Tribunal Superior de Justicia. Ambas obras se llevarán cada una algo más de 800.000 euros cada una. La propuesta soliviantó al PP, quien recordó que «desde 2015 vienen incluyendo partidas para el juzgado de Luarca, y no cumplen», afeó el diputado Agustín Cuervas-Mons. «Vienen anunciando el Palacio de Justicia de Langreo desde 2011 y ahora no está», anotó su compañero Rafael Alonso. Los populares recordaron así mismo que el consejero prometió al inicio de la legislatura que elaboraría un Plan Estratégico de infraestructuras judiciales 2015-2025, que sigue sin ver la luz. «El Gobierno cuenta con documentos de planificación, aunque no ha presentado el plan de inversiones», opuso Martínez.

La lucha contra la violencia machista dispondrá de una inyección de 5,7 millones provenientes de la administración central durante dos años lo que «permitirá elevar en más de un 80% las partidas destinadas a este fin», anunció. El dinero se reparte entre varias consejerías. En la de Presidencia, ese impulso se traduce en 1,8 millones que permitirán incorporar un psicólogo en cada uno de los centros asesores de la mujer existentes, y abrir otro más en Piloña, ambas medidas que Martínez confía en lograr «en el primer cuatrimestre del año». Paula Varelo, de Podemos, aplaudió la medida pero reclamó que se fuera a tres funcionarios por unidad, incorporando a trabajadores sociales que orienten a las víctimas de maltrato. «A futuro, habrá que verlo», respondió el consejero, quien detalló que el refuerzo de psicólogos ya supone unos 800.000 euros, «seguramente el dinero mejor invertido de todo el área».

Con una Ley autonómica de Transparencia a punto de entrar en vigor, el departamento reserva 370.000 euros para crear un Consejo propio, cuya misión será la de comprobar que las administraciones cumplen la norma y no entregan información a los ciudadanos por debajo de lo que marca la norma. Hasta ahora esa función la desarrollaba en la región el Consejo estatal, que lo asumía mediante un convenio con la consejería que abonaba una tarifa por cada reclamación planteada por los ciudadanos asturianos y resuelta desde Madrid. La ley autonómica apuesta por crear un consejo propio, lo que obliga a seleccionar a un presidente y dotarle de una plantilla de funcionarios propios.

En Memoria Histórica la consejería contará con 75.000 euros para elaborar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil, actualizar el mapa de fosas comunes y la base de datos de víctimas. El dinero servirá también para hacer más homenajes, mejorar las señalizaciones y producir documentales. «Se quiere volver a las dos Españas que tan malos resultados le han dado a sus compañeros en Andalucía», recriminó Pedro Leal, desde Foro Asturias, quien considera que en estas medidas hay «ego personal» y «un sesgo de una parte olvidando a la otra».

En el turno de fijación de posturas, el diputado socialista José Marcos Escandón reconoció que el proyecto presupuestario «tiene una gran carga ideológica», y manifestó que «al final, una fuerza de la izquierda se ha dado cuenta de cuál es la responsabilidad con los asturianos y ha decidido colaborar y aprobar los presupuestos». En IU Concha Masa mostró su alegría doble «porque hay presupuestos, y además son de izquierdas». Diana Sánchez, desde Ciudadanos, recriminó el escaso tiempo que ha tenido la oposición para analizar las cuentas, la tardanza con la que los abogados de oficio cobran sus honorarios y que «no se destine ni el 0,2% en ayuda al desarrollo; si incumplimos la ley al menos modifiquémosla para así dejar de incumplirla».