«Asturias se juega su futuro con la demografía, la reconversión industrial y la financiación» 08:20 El presidente del Principado, Javier Fernández, posa sonriente en una de las salas de Presidencia. / E. C. PALOMA LAMADRID GIJÓN. Lunes, 31 diciembre 2018, 07:26

Las primeras palabras pronunciadas por el presidente del Principado, Javier Fernández, en su último mensaje de fin de año estuvieron dedicadas a los trabajadores de Alcoa, a quienes trasladó su solidaridad. Al tiempo que expresó su preocupación por la situación que atraviesa la aluminera que, si nada lo remedia, en quince días pondrá en marcha un ERE de extinción para los casi 700 trabajadores de las plantas de Avilés y La Coruña. Fernández señaló que el mantenimiento del empleo es «una prioridad» para el Gobierno asturiano, al igual que «los más de 70.000 hombres y mujeres que no tienen trabajo y ven frustradas sus expectativas vitales».

En este sentido, subrayó que el crecimiento económico, en cuya consolidación hay que seguir avanzando, «no será equilibrado y sostenido si no somos capaces de preservar y fortalecer nuestro corazón industrial». «Porque, créanme, este es hoy nuestro desafío principal», añadió, a los que sumó el problema demográfico y la financiación autonómica. «Son los tres escenarios en los que Asturias se juega su futuro», apuntó. En el terreno económico, Fernández resaltó que basar la recuperación exclusivamente en el turismo, la construcción, los servicios precarios y la demanda interna «nos haría muy vulnerables».

El objetivo, por tanto, es modernizar la industria mediante la tecnología para que, además, sea más limpia. No se resiste Fernández a la transición ecológica, pero pone sobre la mesa dos peticiones: evitar que las actividades productivas se deslocalicen «hacia los países en los que contaminar resulta más barato» y que el cambio de modelo energético «se articule gestionando adecuadamente el medio largo plazo». En cuanto a la sangría poblacional, alertó sobre los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que pronostican que la comunidad perderá 87.000 habitantes en doce años. Para lograr que el aumento de la natalidad sea una prioridad global, Fernández destacó la urgencia de «concienciar a la población en general y a las élites políticas, mediáticas, económicas e intelectuales de la gravedad del problema y de la necesidad de dejarlo fuera de la lucha partidista».

Alianza entre comunidades

La financiación autonómica se mantiene como otra de las grandes preocupaciones de Fernández, quien abogó por reformar el procedimiento que regula el reparto de fondos entre las comunidades antes que por acometer una reforma constitucional. Y aludió a la alianza formada entre Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja para reclamar «un sistema cooperativo y solidario, que permita un mismo nivel de servicios públicos independientemente del lugar de residencia».

No obstante, Fernández no quiso repasar solo los aspectos negativos para la región. Así, subrayó que Asturias acumula cinco ejercicios en los que el paro no ha dejado de bajar y, si se cumplen las previsiones, encadenará cuatro años de crecimiento económico continuado, que lideró en 2017 con un aumento del 3,8% interanual. «Que la economía asturiana experimente la mayor expansión del conjunto del país no sucede desde hace casi medio siglo», circunstancia que atribuyó al empuje de la industria regional, «cuyo avance, del 8,1%, casi duplicó al de la media nacional». Con estos datos en la mano, invitó a reflexionar sobre la transición energética: «Ni es necesario ir más allá de lo que demanda Europa ni lo es anticiparse con medidas cuyo coste para nuestro tejido productivo puede ser inasumible».

Asimismo, el presidente del Principado celebró «el reflejo del Estado del bienestar» en Asturias, que se materializa en la sanidad, la educación y los servicios sociales. Para finalizar, hizo un llamamiento para que la proximidad de la campaña electoral «no contamine todo» y los representantes públicos trabajen por la región «hasta el último minuto». Y puso el énfasis en la lucha de los asturianos contra la violencia sobre las mujeres, «donde queda mucho por recorrer».