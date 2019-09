IU de Asturias hace un llamamiento a evitar el «hastío de la izquierda» Sábado, 14 septiembre 2019, 03:39

El coordinador de IU, Alejandro Suárez, hizo ayer un llamamiento a evitar el «hastió de la izquierda» y facilitar la formación de Gobierno. «Sánchez se equivoca y el PSOE se equivoca al no dar ministros a Unidas Podemos. No nos equivoquemos con él», afirmó. Suárez sostiene que lo que reclama el votante de izquierdas es que se den soluciones a sus problemas y que unas nuevas elecciones «no se pueden justificar. Si vamos a unas nuevas elecciones el electorado de izquierdas nos va a decir aquello de 'no nos representan'», señaló el coordinador de IU, quien teme que los «planteamientos conservadores» puedan tomar fuerza.