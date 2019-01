Asturias y otras nueve direcciones regionales llaman a poner freno a la deriva de Podemos De izquierda a derecha, los secretarios generales de Podemos en La Rioja (Quico Garrido), Valencia (Antonio Estañ), Asturias (Daniel Ripa), Canarias (Noemí Santana), Murcia (Óscar Urralburu), Castilla-La Mancha (José García Molina), Aragón (Nacho Escartín), Baleares (Mae de la Concha), País Vasco (Lander Martínez) y Extremadura (Álvaro Jaén), en la reunión que mantuvieron ayer en Toledo. / EFE / ISMAEL HERRERO Apelan a «cooperar y no competir» para impedir que la crisis de Madrid se extienda y castigue las opciones electorales en los comicios de mayo A. SUÁREZ / A. AZPIROZ OVIEDO / MADRID. Sábado, 26 enero 2019, 04:21

La crisis de Madrid, con la espantada de Íñigo Errejón en alianza con Manuela Carmena y el enfrentamiento de ambos con Pablo Iglesias, ha llevado a Podemos a una situación límite. El desconcierto se extiende por toda la organización y sus dirigentes regionales intentan maniobrar a toda prisa para evitar que la crisis se propague por sus territorios y castigue sus expectativas electorales, con los comicios autonómicos y locales de mayo a la vuelta de la esquina. Una decena de 'barones', entre ellos el asturiano Daniel Ripa, se reunieron ayer en Toledo para abordar el complicado escenario interno y aprobaron una declaración que llama a la unidad y el diálogo, a «cooperar y no competir», con el objetivo de evitar que el tsunami se lleve al partido por delante.

El conflicto de Madrid no hace sino enquistarse. Con Errejón y Carmena por un lado e Iglesias por otro, el secretario general en la comunidad, Ramón Espinar, firme 'pablista', dio otra vuelta de tuerca con el anuncio de su dimisión, que deja descabezada la organización. Con su salida, que supone el abandono de sus cargos en la Asamblea de Madrid y el Senado, la crisis cogió aún más vuelo y la preocupación por el devenir de los acontecimientos se extiende. Lo hace en el plano nacional, si bien en este caso la clave electoral es secundaria porque no hay unos comicios cercanos salvo que a Pedro Sánchez le entren las prisas por convocarlos, y sobre todo en el autonómico y en el local, con la cita de mayo ya en el horizonte. La inquietud entre los 'barones' morados es máxima.

Diez de ellos se reunieron ayer para alumbrar la 'declaración de Toledo', un texto que representa una apelación a la «responsabilidad» para garantizar que Podemos afronta la intensa etapa que viene en las mejores condiciones de «confianza, ilusión y esperanza». Se insta a dialogar y solucionar las discrepancias con palabras y no con desaires. «Nos hacemos falta todos y todas, es la hora de cooperar y no de competir», detalla el documento.

La guerra entre Iglesias y Errejón y la dimisión de Espinar sumen al partido en el caos

Las organizaciones autonómicas no ocultan su malestar. Tampoco la asturiana, donde si bien se admite que las formas de Errejón a la hora de anunciar su proyecto con Carmena son «cuestionables», también se opina que una respuesta excesivamente brusca por parte de la dirección de Iglesias podría tener efectos contraproducentes. Preocupa no tanto que el conflicto interno de Madrid se extienda a otros territorios, que también aunque es verdad que se considera que en el caso del Principado ese riesgo es menor, como la imagen de enfrentamiento y descomposición que se está trasladando a la ciudadanía. Los dirigentes morados son conscientes de que el electorado penaliza esas diferencias internas en las urnas y, con unos comicios muy próximos, creen que es el momento del diálogo y la concordia y no del 'estacazo'.

«Es necesario caminar hacia la unidad y rebajar la tensión», indicó ayer Ripa a este periódico, partidario de buscar «puntos de encuentro» y de trabajar de forma «responsable y coordinada» para que «todas nuestras voces confluyan en la misma dirección».

El peligro de que si esta confrontación persiste contamine la precampaña electoral es máximo y en Podemos se teme que la consecuencia pueda ser no ya el deterioro del resultado propio, sino facilitar la entrada a la derecha en los ejecutivos autonómicos, caso del asturiano. «Estamos trabajando para lograr un gobierno de cambio en el Principado y a eso queremos dedicar nuestras energías», remató Ripa.