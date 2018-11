La política tributaria enturbia las negociaciones presupuestarias entre PSOE y PP Mercedes Fernández con los diputados José Agustín Cuervas-Mons y Luis Venta, este martes, en Oviedo. / Álex Piña Los populares rechazan la «Asturias subvencionada» y los socialistas apuesta por lo público PALOMA LAMADRID Gijón Martes, 6 noviembre 2018, 15:50

La reunión celebrada este martes entre representantes del PSOE y del PPde cara a la negociación de los presupuestos de 2019 fue «cordial» y «protocolaria», pero poco fructífera. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, puso de manifiesto la necesidad de rebajar la carga impositiva de los asturianos e hizo hincapié en la desigualdad de la región frente al resto en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones y el de Actividades Económicas. «Los discursos de ayudar a la empresa y a los autónomos son muy necesarios, pero luego nos encontramos con que el socialismo, la izquierda y la izquierda radical apuestan por la Asturias subvencionada», apuntó Fernández, que abogó por dar protagonismo a «la Asturias que se esfuerza, la Asturias que trabaja, que paga impuestos, pero que ya no puede más».

Entre las prioridades presupuestaria del PP también figura la gratuidad de los libros de texto, el impulso al bilingüismo (con inglés) y la extensión y rebaja de las matrículas del ciclo de 0 a 3 años. Respecto al ámbito sanitario, Fernández urgió un plan de choque que combine «con toda naturalidad, realismo y transparencia» los conciertos y la sanidad pública universal y gratuita para acortar las listas de espera. Asimismo, consideró esencial revisar la gestión del salario social. «No puede ser que crezca de forma desmedida y que haya empezado con diez millones de euros y en la actualidad esté en 120», señaló, además de indicar que el PP llevará una ley al Parlamento para que esta ayuda «se gestione con equidad».

No obstante, no se mostró optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas para lograr aprobar un presupuesto. «Me temo que si el acuerdo es con el partido de Pablo Iglesias y con IU la radicalidad envolverá la política en Asturias, que no nos viene nada bien», indicó. Fernández también recordó que el actual presupuesto obtuvo el respaldo del PP en 2017 (se prorrogó este año) gracias «a un ejercicio de corresponsabilidad» de su partido.

«Vamos a ver si la izquierda sigue jugando y el presupuesto se prorroga como, por cierto, me temo que va a pasar también a nivel nacional. El denostado presupuesto de Rajoy me temo que puede entrar en prórroga», lamentó. La presidenta de los populares dio por hecho que esta es la primera y última reunión entre el PSOE y el PP para negociar los presupuestos, aunque mostró su disposición a hablar. A su juicio, los socialistas viven «una luna de miel» con Podemos y ambos tienen buena sintonía con IU, con lo cual «hay esa radicalidad en el acuerdo presupuestario que puede plasmarse en Asturias. O no», sentenció.

Fernández acudió a la reunión acompañada por los diputados José Agustín Cuervas-Mons y Luis Venta y por la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo. Por parte de los socialistas, estuvieron presentes el presidente del Principado, Javier Fernández; la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo; la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, y el portavoz del PSOE en la Junta General, Marcelino Marcos. Este último puso sobre la mesa las diferencias entre ambas formaciones en cuanto a la política impositiva y destacó que «esas decisiones ya se han tomado». También señaló que les había llamado la atención la crítica de la presidenta del PP sobre la «Asturias subvencionada». «Es un tema que no compartimos, no porque no estemos de acuerdo en apostar por un desarrollo económico fuerte», sino porque para el PSOE es fundamental «la apuesta por unos servicios públicos de calidad». Y para garantizar «unos servicios como los que tenemos» la fiscalidad no puede ser más liviana, apuntó.