IU Asturias reclama su independencia del resto de fuerzas políticas de la región El secretario de Organización defiende «la voluntad de gozar de personalidad jurídica propia», pero descarta un interés «de segregación» E. C. GIJÓN. Domingo, 15 julio 2018, 06:08

Izquierda Unida de Asturias insiste en la misma decisión que fue ratificada en marzo en una asamblea celebrada en Gijón, su «voluntad de gozar de personalidad jurídica propia». Así lo volvió a expresar ayer el secretario de Organización de la formación en el Principado, Alejandro Suárez, justo el día en el que IU federal culminó su proceso de reforma estatutaria y en el que se fijan dos años para «buscar el encaje de las distintas personalidades jurídicas existentes en IU».

Por ello, Suárez cree que hay margen para lograr que la organización federal e IU de Asturias encuentren una forma de acoplarse. «Están negociado desde hace semanas este encaje», reconoció. Sin embargo, el secretario de Organización rechaza las críticas recibidas desde Madrid y las acusaciones de que la posición de la formación en la región esté orientada hacia una segregación. En este sentido, aseguró que no pretenden convertirse «en una entidad independiente de Izquierda Unida, pero sí que queremos ser totalmente independientes de las otras fuerzas políticas de Asturias», señaló en referencia a la confluencia con el partido que dirige Pablo Iglesias. «No sé si está relacionado, pero hasta el debate de la confluencia con Podemos la existencia de unos estatutos propios no generaba ningún problema ni político, ni jurídico y no tiene por qué generarlo. Yo admito una deriva independentista de IU de Asturias de la que se nos acusa, pero con respecto al resto de partidos, sin menoscabo de que con los de izquierdas queremos cooperar», recalcó.

Además, destacó que los estatutos de la coalición «nos permiten proteger y gestionar nuestro propio patrimonio y nos permiten autoorganizarnos política y orgánicamente en nuestro ámbito territorial siguiendo los principios de federalidad y municipalismo que son notas distintivas de IU en toda España».

Alejandro Suárez rechazó, igualmente, las afirmaciones de algunos cargos públicos de la organización en las que se aseguraba que IU Asturias había dinamitado la participación en los procesos consultivos organizados por IU federal. Así, recordó que la participación total fue menor del 20%, lo que «demuestra la falta de interés de la filiación, no solo en Asturias, sino en el conjunto del Estado» por ese proceso abierto por la dirección, algo que contrasta con otras consultas en la región, y destacó que en el referéndum para definir las estrategias electorales de cara a las próximas autonómicas se manifestó el 54% de la militancia.

Por otro lado, el secretario de Organización de IU Asturias subrayó su respeto «a la minoría que entiende las relaciones con IU federal de otra manera», pero aclaró que no pueden hablar en representación de la inmensa mayoría de la afiliación asturiana y aún menos afirmar que lo que pretendemos es independizarnos de IU». En este sentido, añadió, «todo lo contrario, las ideas de Izquierda Unida son distintas de las de otros partidos, su conexión con el movimiento obrero y con la izquierda clásica es parte de una esencia no compartida por otros partidos, y esas ideas son las que nos identifican en Asturias y en España».