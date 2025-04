Barbón: «Asturias no puede aumentar su gasto de personal 103 millones cada año» El presidente autonómico afirma en la Junta General que la reforma de la Administración que plantea no pasa por recortar los derechos de los trabajadores ni sus salarios ni por debilitar los servicios públicos básicos

Eduardo Paneque Gijón Miércoles, 1 de julio 2020, 11:25 | Actualizado 19:52h.

La reforma de la administración, anunciada por Adrián Barbón hace semana y media, copó las preguntas al Presidente regional durante el Pleno celebrado esta mañana. Aunque las formulaciones llegaron por todas las vías y desde la casi totalidad de los grupos parlamentarios, no se clarificaron ideas concretas más allá de la dirección general que ya se ha venido comunicando estos días. Barbón subrayó que se está dando respuesta «a un clamor de la ciudadanía» y volvió a recordar que será «sostenible» porque de no ser así «sería una amenaza para los trabajadores». A dicho concepto, se sumaron dos, tampoco novedosos: una reforma de la administración «eficaz y eficiente». «Asturias no puede incrementar el capítulo uno en 103 millones todos los años», subrayó el jefe del Ejecutivo regional.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, fue el más directo a la hora de pedir al presidente que se pasase de los titulares a las propuestas concretas. «Toca materializarlas porque a día de hoy solo conocemos vaguedades», dijo Pumares quien no obstante avanzó que su partido se sumará a este debate «si la reforma de la administración que plantea es austera, eficaz y eficiente». Yendo al detalle, el portavoz de Foro instó a reducir el gasto público no productivo, la eliminación de duplicidad y empresas públicas para cumplir con la racionalidad económica y administrativa sin perjudicar en la prestación de los servicios públicos. El presidente regional recogió el guante afirmando que «estoy dispuesto a quemar mi capital político en lo que creo que es mejor para Asturias» al tiempo que reconoció que su intención es «algo de lo que todo el mundo hablaba pero nadie le ponía el cascabel al gato».

También recibió la felicitación desde el grupo parlamentario de Vox por «ser el primero en abrir esta caja en 40 años» y aflorar los «chiringuitos» que destinan recursos que evitan que ese dinero vaya a sanidad, educación o dependencia. No obstante, parte de su dicurso fue criticado por Adrián Barbón al entender que Vox pretende hacer recortes en las áreas de Ciencia y Cultura.

El grupo popular centró su interpelación al presidente regional en el otro ámbito que ha sufrido cambios en la reestructuración del gobierno: las infraestructuras, que se suma a la Consejería de Medio Rural. Su portavoz, Teresa Mallada, reprochó a Adrián Barbón que considere que «el medio rural ha salido revalorizado de esta crisis» y puso como ejemplo «la red de carreteras que se encuentra en absoluto abandono» y, por consiguiente, haciendo que «resulte imposible atraer inversión». Asimismo, la portavoz popular exigió nuevamente la apertura de los centros periféricos.

Sobre este último punto, Adrián Barbón confirmó que todos ellos serán reabiertos» y espetó a la portavoz popular que «debe de ser la única persona en toda España que no ha notado una revalorización del medio rural frente las ciudades», poniendo como ejemplo a Nuñez Feijóó que, al igual que el socialista, defendió esta idea recientemente.

Ciudadanos fue el único grupo que prefirió centrar sus preguntas en el balance del primer año de presidencia que se cumple el próximo 20 de julio. La portavoz naranja, Laura Pérez Macho, fue especialmente crítica con el desarrollo de una política industrial por parte del Ejecutivo. Pérez Macho citó varios ejemplos: la gestión de la venta de Alcoa, la falta de interés por la situación de Arcelor, la compensación de los costes indirectos por CO2 o la subasta de interrumpitiblidad. La portavoz de Ciudadanos le recordó a Adrián Barbón que él mismo dijo que «nadie se iba a quedar atrás» cuestionando que sus pasos en esta dirección pudieran demostrarlo. «Hemos alzado la voz cuando ha sido necesario», respondió Adrián Barbón.