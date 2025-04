Asturias es la tercera comunidad española que más recursos dedica a sufragar su plantilla

El Principado comenzará este año la reforma de suAdministración. El calendario que se ha fijado el Ejecutivo regional pasa por llevar a la Junta ... en el tercer trimestre del año la nueva Ley de Empleo Público, una actualización de la de Función Pública, que data de 1985. Antes, en primavera, deberá llevar al Parlamento regional un texto que tiene por objetivo reducir los trámites administrativos. Todos estos pasos se dan mientras Asturias mantiene unos altos niveles de gasto de personal, siendo la tercera comunidad autónoma que más porcentaje dedica al mantenimiento de su plantilla, solo por detrás de Galicia y Canarias.

El carácter expansivo de las cuentas asturianas ha servido para bajar la ratio de gastos de personal sobre el presupuesto, a pesar del incremento de la partida sobre los datos de 2020. Las previsiones del Ejecutivo regional pasan por dedicar 1.909 millones de euros a pagar a la plantilla, lo que supone un 36,4% de los 5.237 millones de euros de los que dispone en el presente ejercicio. La media nacional de las comunidades en régimen común (excluidas País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema de financiación diferente) es del 33,04%. En los presupuestos del próximo ejercicio, solo Galicia, con un 37,2% yCanarias, con un 37,6%, superan a Asturias en este baremo.

Los gastos de personal del Gobierno asturiano llevan años en tela de juicio.La intención del Ejecutivo regional es mejorar la eficiencia de la Administración, un objetivo en el que no se contempla una reducción del número de efectivos. Tanto el presidente del Principado, AdriánBarbón, como el vicepresidente, JuanCofiño, han repetido en sede parlamentaria que en los planes del Ejecutivo no está la amortización de plazas, sino la modernización de la Administración. No obstante, las críticas a su coste han sido constantes desde sectores como la patronal asturiana, que reclama más fondos para inversión productiva y reactivación económica y que en los últimos años ha cargado contra el mantenimiento de la estructura de la Administración.

Los partidos de centro derecha, tradicionalmente, también han atacado los altos costes de personal que debe sufragar el Principado, tendiendo su mano para afrontar una reforma que contribuya a «optimizar» los recursos.

En el proceso de modernización de la Administración hay un elemento que el Gobierno regional destaca: las jubilaciones.En los próximos diez años está previsto que se retire la mitad de la plantilla autonómica, una «oportunidad» para acometer el relevo de personal adaptando las incorporaciones a las nuevas necesidades de la economía digital.

Vigilancia sindical

Los sindicatos asturianos están vigilantes sobre un proceso que debe suponer cambiarle la cara a la Administración, incluyendo nuevos criterios de flexibilidad y también de pagos por objetivos a los trabajadores públicos. Las actualizaciones salariales que se han venido adoptando en los últimos años, sumadas a la posibilidad de volver a realizar contrataciones, han llevado a que los costes de personal en la Administración asturiana se eleven en casi 400 millones de euros. La cifra condiciona unas cuentas que este año cuentan con muchos más recursos que en el ejercicio anterior, pero que sufrirán el próximo año a causa de la caída de las aportaciones procedentes del reparto de la recaudación fiscal de 2020.

El 36,4% de recursos presupuestarios que dedica Asturias a su plantilla está lejos del 30,1% de Baleares, el 28,9% de Valencia o el 26,9% de Murcia. La gestión de la plantilla por parte del Principado en los próximos años definirá también el margen de maniobra del Ejecutivo para poder aplicar otras políticas.