«Es un aterrizaje duro, pero seguro» El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, conversa en La Granda con el investigador Vicente Larraga. / OMAR ANTUÑA Borja Sánchez se da un mes y medio de plazo para estructurar su consejería, que asume las competencias de Innovación y Universidad | El consejero de Ciencia publicará todas las semanas en un blog sus experiencias en el Gobierno EDUARDO PANEQUE GIJON. Martes, 6 agosto 2019, 05:14

El suyo ha sido un «aterrizaje duro, pero seguro» o, como lo define en su nuevo dietario, un «aporrizaje». Claro que, ya puestos con palabros, dietario parece poco conciso. El nuevo consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, matiza que lo suyo será hebdomadario. Es la periodicidad, semanal, que se ha autoimpuesto para actualizar un blog que ha comenzado a escribir y cuyo objetivo es igual de preciso: «Contar las vivencias que vaya teniendo estas semanas y que podrían serle útiles a cualquier persona que, dentro de unos años, se anime a asumir este mismo reto, máxime si es alguien totalmente ajeno a la gestión y muy cercano a la ciencia y al emprendimiento, como es mi caso».

Aunque las primeras palabras de su particular legado para la posteridad podrían utilizarse en los reclamos comerciales de algunos libros de autoayuda, este particular 'manual para consejeros recién aterrizados' promete otros derroteros. Los aparentes circunloquios estilo «¿te sientes capacitado?», o los a veces, más reflexivos, del tipo «elabora bien tu estrategia y hazlo con un fuerte compromiso, ya que el compromiso asegura el éxito» -esta última, como reconoce, parafraseada a Carlos López-Otín- no deben llevar a engaño. Parece obvio que Borja Sánchez respondió afirmativamente a todo lo anterior. «Llevo un año y medio planeando mi estrategia particular», reconoce. Esa misma es la que asegura que irá desplegando mientras, y aquí uno de los consejos para las generaciones venideras, se pone «al día de las cosas en marcha». Y estas no son pocas, según el retrato que él mismo hace en su estreno bloguero. Tanto que, asegura, «ponen la cabeza como un bombo» o, siendo literales: «I have my head like a bass drum». Así, en inglés, de ese que no hablaban antes nuestros políticos. Con jerga callejera incluida.

Tampoco es que la presencia virtual sea algo novedoso para el nuevo consejero, puesto que había venido manteniendo una actividad constante en redes profesionales como LinkedIN. En esta no solo puede leerse la versión completa -y actualizada- de su curriculum, sino también el anuncio de su nombramiento: «Ya está, ya he dejado de moverme en el limbo de lo oficial y por fin soy oficialmente el Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno del Principado de Asturias». Tan solo hace aguas en la cuenta vinculada de Twitter, puesto que el año pasado retomó un perfil que permanecía hibernando.

«Mucha gente me ha dado el pésame», reconoce en su nuevo diario semanal

En esta nueva etapa al frente de un blog, la primera entrada -disponible desde el fin de semana- ha superado las mil seiscientas palabras. Para que se hagan una idea, tres folios, sin fotos, de seguido. En ella desarrolla su propio análisis DAFO, un clásico de las ciencias económicas para comprender las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades de una institución. Con este en la mano, contrarresta su reconocida «falta de cintura política» y su aún no revitalizado «corazoncito resentido» tras «tantos años de recortes y desprecio para y con la ciencia», con el saber de rodearse de personas que «hagan mi discurso no solo políticamente correcto, sino amable y coherente».

Se refiere a su jefa de prensa, una plaza ya ocupada aunque, para aquellos aspirantes el post incluye dos ofertas de empleo aparentemente aún vacantes: la jefatura del Gabinete y la Secretaría General Técnica. Y de ahí, todo lo demás: direcciones generales, de servicios y resto de áreas, para lo que se da de plazo un mes y medio. «Mi consejería hay que crearla de cero, ¡qué gran reto! Hay que reorganizar alguna cosa en aras de optimizar ciertos procesos, pero antes de eso necesito contar con un equipo de mi plena confianza.

¿De las amenazas? «Gente con la que no voy a perder el tiempo más que los cinco minutos de rigor». Se refiere a aquellos que califica como «panda de cenizos», esos que tras conocer su nombramiento «me han dado el pésame» porque, y aquí otra de las interpelaciones al futuro cargo público, «no entienden que dando el paso hacia el poder ejecutivo, estaréis seguramente sacrificando vuestra proyección profesional solo por tratar de cambiar las cosas». Pero tribus hay muchas. El consejero asegura que ya ha conocido «la de los 'hay que' y la de los 'qué hay de lo mío'». Quien con todo no esté ávido de nuevas entregas, este primer texto viene con 'spoiler' para la próxima semana: «Es muy importante el soporte jurídico, para el que tengo no solo la suerte sino el placer de contar con un catedrático en... Mejor me reservo esto de momento».