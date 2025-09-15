El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez HOY

La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo

La Audiencia Provincial de Badajoz tiene marcado este lunes para deliberar sobre los recursos de los once investigados y la Fiscalía a la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado

Rocío Romero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:52

La Audiencia Provincial de Badajoz tiene este lunes una cita trascendental en el caso Azagra, el proceso judicial que busca aclarar si el hermano del ... presidente del Gobierno, David Sánchez, se benefició de su parentesco para lograr la plaza como coordinador de actividades musicales de los conservatorios de la Diputación de Badajoz entre 2016 y 2017. Y si, posteriormente, este enchufó a su colaborador, Luis Carrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  5. 5 Carreño completa la histórica remontada
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  8. 8 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo
  9. 9

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  10. 10 Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo

La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo