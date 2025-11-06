El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imágenes de los sobres del PSOE a Ábalos y Koldo del sumario R.C:

La Audiencia abre una investigación sobre los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

El Supremo instó al juez Moreno a indagar sobre estos dos asuntos después de que, en su opinión, ni el partido ni el exgerente aclararan el origen de esas cantidades en metálico

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Los sobres, pero también las supuestas bolsas cargadas de billetes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha decidió ... abrir un pieza separada para impulsar una doble investigación sobre las cuentas del PSOE. Por un lado, el magistrado pretende aclarar los pagos opacos en metálico que el partido hizo a José Luis Ábalos y Koldo García y que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no tienen «respaldo documental» en la contabilidad remitida al Supremo por Ferraz. Por otro lado, Moreno quiere ver qué hay de cierto en la denuncia de una exsocia del conseguidor Víctor de Aldama, quien asegura que llevó al cuartel general socialista en Madrid 90.000 euros en metálico y que, de ser cierta, apuntaría a la presunta financiación irregular de la formación que dirige Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  7. 7 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Audiencia abre una investigación sobre los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

La Audiencia abre una investigación sobre los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz