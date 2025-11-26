'Caso sobres': el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en 'cash' entregados ... a José Luis Ábalos y a Koldo García, ha decidido someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede Ferraz tras constatar que el PSOE sigue sin aclarar las «discordancias» por los abonos en contante a los dos imputados.

Como primera paso, Moreno ha librado un «requerimiento» al PSOE, al que ha tenido acceso este periódico, para que «facilite relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante el período 2017-2024». El juez da 10 días a la formación que lidera Pedro Sánchez para que remita toda esa documentación.

Pero hay más, el juez, además, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia una investigación específica sobre los abonos bajo sospecha, ya que -explica- es el equipo que mejor conoce esta causa, al margen del hecho de que ya "dispone de copia clonada de todas la evidencias digitales intervenidas". Moreno asimismo ha pedido permiso al Supremo para que la Guardia Civil pueda usar todo el material que consta en esta ya macro-causa, cuyo eje central se trasladó a principios de año al alto tribunal por el aforamiento de Ábalos.

Las ordenes concretas del juez de la pieza separada de los sobres a la UCO es que "proceda al examen y busca de cualquier mensaje o documento que pueda tener relación con los hechos relatados en el auto de 31 de octubre de 2020, elaborando el correspondiente informe".

El juez de la Audiencia Nacional, en una resolución firmada este miércoles, hace suyas las sospechas del instructor del 'caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, que fue quién le remitió el caso y asegura que en la causa hay pruebas de «una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades». Según el juez del 'caso sobres', los hechos conocidos hasta ahora «exigen su investigación a fin de despejar las incógnitas existentes».