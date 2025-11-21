El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Isabel Díaz Ayuso comparece en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. EFE

Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

La presidenta madrileña interpreta que el líder socialista el que ha sido condenado junto al fiscal general y le acusa de alentar el guerracivilismo

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Isabel Díaz Ayuso compareció un día después del anuncio de la condena a Álvaro García Ortiz por filtrar datos confidenciales de su pareja, Alberto González, para responsabilizar a Pedro Sánchez de usar de forma arbitraria los poderes del Estado con el fin de acabar con su carrera política. En un tono aún más duro que el mostrado ayer por Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña afirmó que el líder socialista ha sido condenado junto a su fiscal general del Estado.

