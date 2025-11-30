Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de telonera de Alberto Núñez Feijóo, ... pero su intervención ha contenido una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, ha dedicado buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y ha cargado de manera muy dura contra Bildu, al que ha equiparado, sin ningún matiz, con ETA.

«ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno», ha afirmado Ayuso, que ha acusado al PSOE de entregar la alcaldía de «nuestra querida Pamplona» al partido de la izquierda abertzale. «¿Y quién fue el muñidor de ese pacto? Sí, Santos Cerdán», ha recordado, antes de ironizar con el exsecretario de Organización del PSOE, que abandonó la prisión de Soto del Real el 19 de noviembre. «Justo ahora cumple un año desde que en el Congreso del PSOE le pusieron al frente del partido. ¡Felicidades, Santos!», se ha burlado, entre la ovación de los manifestantes.

La presidenta de Madrid ha acusado al Ejecutivo de «apoyarse en la peor corrupción que existe: blanquear a Bildu». «No hay peor traición a España que esto. Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Todo gracias a Pedro Sánchez. ¿Se puede tener la cara más dura?», se ha preguntado, y ha culpado a los «socios» (ha citado expresamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían) de «vivir de la mafia». «Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas», ha continuado.