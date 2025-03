Ayuso ve incomprensible la estrategia de Ciudadanos pero se ve «obligada» a entenderse

EFE Madrid Lunes, 8 de junio 2020, 11:35 Comenta Compartir

La presidenta de la Comuniad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en ocasiones la estrategia seguida por su socio de Gobierno, Cs, le parece «incomprensible», pero ha admitido que para poder llevar adelante su proyecto, basado en el principio de la libertad, está «obligada a intentar» entenderse.

En declaracionse en Esradio, Ayuso ha descartado disolver la Asamblea y convocar elecciones, aunque, según a dicho, haya muchas voces que la inviten a ello.

«Lo podría haber hecho desde enero, pero estoy obligada a mantenernos unidos y a intentarlo. Creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Cs, y si ya lo tengo hay que intentarlo», ha explicado en declaraciones a Esradio.

Entre las cosas que quiere garantizar es la libertad para que los emprendedores puedan levantarse y superar la crisis económica y social que conlleva la pandemia, porque la Comunidad «no es una región de subvenciones», al contrario, «la gente viene a emprender y no quiere que les tutelen, que les impongan o que les hagan perder el tiempo».

No obstante, ha admitido que en muchos momentos ve las cosas «de manera distinta» a Cs, y mientras ella marcha siempre «por el mismo camino» y «todo el mundo sabe» dónde está, «la estrategia de Cs es incomprensible».

Como ejemplo, ha criticado las declaraciones del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) sobre la gestión de las residencias de mayores, imputando a la consejería de Sanidad «actuaciones que no son ciertas», como el envío de un protocolo en el que se instaba a no trasladar a hospitales a los ancianos con covid que no pudieran caminar por sí mismos, que Sanidad aseguró que se trataba de un borrador y que no se llegó a enviar.

«No comparto la estrategia del consejero Reyero», ha insistido, porque «ha conseguido sembrar la duda» de un mal trato a los mayores en las residencias cuando se hizo lo humanamente imposible« y »nos hemos dejado la piel por cada fallecido«, defendiendo »cada vida« independientemente de la edad. »Ha habido miles de traslados (de residencias a hospitales), no se ha dejado morir a nadie«.

Ayuso ha admitido que no puede cesar a Reyero porque tiene un compromiso con Cs por el cual cada uno de los dos partidos del Gobierno nombra y cesa a sus consejeros.