Ayuso pide la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-m

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque, en su opinión, actúa como el líder del PSOE en la comunidad, causa situaciones como la que se vivió el 8M y «no ha estado a la altura» a lo largo de esta crisis sanitaria.

«Es lo más sensato, está siendo investigado por un juez, ha mentido y ha dicho que no había recibido ninguna comunicación de la Comunidad de Madrid acerca de nuestra opinión sobre los efectos que podía tener las manifestaciones del 8M» ha defendido la presidenta regional.

Ayuso defiende que Franco no actúa como delegado del Gobierno, sino como líder del PSOE usando su «poder local» para hacerle «oposición» al Gobierno autonómico. «No es lo normal que el líder de un partido en una Comunidad sea el delegado del Gobierno», defiende la dirigente 'popular'.

Para Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno se encarga de actuaciones «sin sentido» como investigar una salida de casa del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el acto de cierre del hospital de campaña de Ifema pero no da respuesta a las peticiones de ayuda del Ejecutivo autonómico.

«No digamos nada del 8M, que como publican hoy los medios, ya tuvo alertas que le decían que la Consejería de Sanidad no veía con buenos ojos estas manifestaciones y cuando la juez que le está investigando por prevaricación le pidió si tenía alguna prueba o si había recibido alguna notificación sanitaria previa que le empujara a no permitir la manifestación dijo que no y se está viendo que sí es así. Eso es el PSOE en Madrid», ha apuntado la presidenta madrileña en declaraciones a RNE-

Ayuso se ha referido así a las dos ocasiones en las que, según publica El Mundo, la Dirección General de Salud Pública advirtió de la «emergencia de salud pública causada por el coronavirus» el pasado 7 de marzo, un día antes de que se celebrara la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. El juzgado de instrucción número 51 investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha cuando ya existía la amenaza de la COVID-19. EFE