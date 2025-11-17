El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Isabel Díaz Ayuso participa este lunes en el foro Melilla. E. P.

Ayuso tacha de «dictador» a Sánchez tras iniciarse las acciones legales contra su Gobierno por negarse a crear el registro de objetores

El presidente acusa al Ejecutivo regional de convertir un derecho esencial como el aborto «en un negocio»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

El pulso enconado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el que preside Isabel Díaz Ayuso a cuenta del registro de médicos objetores al aborto ... sube de nivel. La abogacía del Estado interpondrá este lunes el recurso ante lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid iniciando así la vía legal, como ocurrió a comienzos de noviembre con el boicot de los gobiernos autonómicos del PP a la petición del Ejecutivo central de que proporcionaran los datos de los cribados del cáncer. El propio presidente lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid. «Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir», ha escribito Sánchez. «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer», ha respondido, a continuación, Díaz Ayuso.

