Ayuso tacha de «dictador» a Sánchez tras iniciarse las acciones legales contra su Gobierno por negarse a crear el registro de objetores El presidente acusa al Ejecutivo regional de convertir un derecho esencial como el aborto «en un negocio»

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:38

El pulso enconado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el que preside Isabel Díaz Ayuso a cuenta del registro de médicos objetores al aborto ... sube de nivel. La abogacía del Estado interpondrá este lunes el recurso ante lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid iniciando así la vía legal, como ocurrió a comienzos de noviembre con el boicot de los gobiernos autonómicos del PP a la petición del Ejecutivo central de que proporcionaran los datos de los cribados del cáncer. El propio presidente lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid. «Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir», ha escribito Sánchez. «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer», ha respondido, a continuación, Díaz Ayuso.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro en la sede de la CEOE, la dirigente autonómica ha recordado que en Madrid se practican «uno de cada cinco abortos» en España, de los que el 10% viene de otras comunidades autónomas. «Aquí hay libertad, claro que lo hay, pero ¿dónde queda la libertad de las personas que quieren hacerlo o que no quieren hacerlo? ¿Dónde queda la libertad de los profesionales sanitarios que quieren ejercer o que no quieren hacerlo?», se ha preguntado.

