Barbón carga contra Ciudadanos y Podemos por «bloquear» el Gobierno El PP y la formación naranja reclaman castigar a los socialistas en las urnas por su «fracaso» a la hora de formar Ejecutivo JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 02:52

No hubo acuerdo de última hora y el Rey decidió no proponer candidato a la investidura, abocando al país a nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. Tocaba fijar posición y todos los partidos en Asturias lo hicieron, buscando responsables de la situación a un lado y a otro. Para el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, está claro dónde hay que buscar al culpable de que el Ejecutivo vaya a seguir, al menos, dos meses más en situación de interinidad. «Sigo sin entender qué ganan Podemos y Ciudadanos bloqueando la formación del Gobierno de España. El bloqueo perjudica los intereses de los hombres y mujeres de Asturias», afirmó Barbón, quien ha mantenido durante semanas que la responsabilidad de que se llegase a esta situación era de estos dos partidos.

No lo ven igual en las filas del PP. Su portavoz en la Junta, Teresa Mallada, cargó contra Pedro Sánchez por no haber sido capaz de alcanzar un acuerdo desde las elecciones del 28 de abril. «La soberbia de Pedro Sánchez, su afán de mantenerse en el sillón, le lleva claramente a despreciar a los españoles», afirmó Mallada, quien pide a los asturianos que «recapaciten» a la hora de votar porque «el PSOE no merece su voto».

Ciudadanos, directamente aludido por Barbón, reclamó a los votantes la misma medida que el PP, un «castigo» para los socialistas, que, en opinión de su portavoz, Laura Pérez Macho, «esperan» con las nuevas elecciones «mejorar sus resultados». «Sánchez antepone su tacticismo electoral, su ambición personal y los intereses de su partido al bien común de España y los españoles».

El secretario general y diputado regional de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, considera «una mala noticia» que no haya candidato a la investidura, aunque señala que «aún hay tiempo» para llegar a un acuerdo que evite las elecciones. Ripa sostiene que Sánchez se ha negado a negociar desde julio. «Si el acuerdo estaba cercano, habría sido la base desde donde partir para poder avanzar», señaló Ripa, quien acusa al PSOE de plegarse a las demandas de la CEOE y el Banco Santander, que se posicionaron en contra de un Gobierno de coalición.

El secretario general y portavoz de Foro, Adrián Pumares, recordó que muchos de los problemas que afectan a Asturias necesitan de un Gobierno en plenas facultades y cargó sobre Pedro Sánchez la responsabilidad de su formación. «Tiene la obligación de agotar las vías de diálogo hasta el último minuto», afirmó.

En lo que IU coincide con Podemos y Foro es en que aún hay tiempo para evitar las elecciones. Su coordinador en Asturias, Alejandro Suárez, cree que esta situación «demuestra un fracaso de la negociación política» y añadió que se trata de una forma «inaceptable» de trasladar la responsabilidad a la ciudadanía. «Esperamos que esta indignación no la canalice la derecha», afirmó.

Para el portavoz de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, la repetición de las elecciones no es más que la cristalización de la «apuesta del PSOE por el bipartidismo. Prevé una bajada de Podemos y Ciudadanos y gobernar con estos últimos». Ignacio Blanco cree que la responsabilidad de la situación es de Pedro Sánchez, que «no quiso pactar ni a izquierda ni a derecha».