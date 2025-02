Barbón: «Los ciudadanos tienen derecho a saber el paradero del Rey Emérito» El presidente del Principado defiende que el Gobierno no abra el debate del modelo de Estado: «Otra cosa son los partidos»

Con el Rey Emérito en paradero desconocido tras su salida del país y Unidas Podemos presionando para que se afronte un debate sobre el modelo de Estado en España, Adrián Barbón se posicionó ayer sobre uno y otro asunto. El presidente del Principado y secretario general de la FSA se mostró muy claro sobre el primero de ellos. «Los ciudadanos tienen derecho a saber el paradero del Rey Emérito», afirmó en una entrevista en Onda Cero.

Lo que tocaba dilucidar es a quién compete la responsabilidad de desvelar el lugar en el que se encuentra Juan Carlos I, que salió de España después de un reguero de informaciones sobre los supuestos ilícitos fiscales en los que habría incurrido. Para el jefe del Gobierno regional, la situación es clara: no es Pedro Sánchez la persona que debe ofrecer esa información. «No le corresponde al Gobierno decirlo. No sé si le corresponde al Rey Emérito o a la Casa Real, pero los ciudadanos tienen derecho a saberlo».

Desde que la Casa Real hiciera público el lunes el contenido de la carta que Juan Carlos I envió a Felipe VI para anunciarle que abandonaba España, las voces que reclaman conocer de forma oficial dónde se encuentra el monarca se han multiplicado, pero la presión sobre Pedro Sánchez no ha hecho efecto. El presidente del Gobierno mantiene que no es a él a quien corresponde desvelar el paradero del Rey Emérito.

Su marcha, desconociendo de forma oficial su paradero, no ha servido más que para avivar las críticas tanto de los republicanos como de muchos que, sin definirse como monárquicos, se sienten cómodos en la situación actual.

El debate sobre el modelo de estado es el segundo elemento de una ecuación que tensa los argumentos socialistas. Su socio en el Gobierno central, Unidas Podemos, presiona para que se abra ese melón, en defensa de su ideario republicano. Pero desde el PSOE se aferran al respeto a las instituciones para sostener sus argumentos. «Hay debates que el Gobierno no puede abrir y uno es este. Otra cosa son los partidos, y ahí Podemos tiene legitimidad plena», señaló Barbón.

El presidente del Principado reiteró su defensa del marco constitucional, pero insistió en la idea de que la Carta Magna es una herramienta abierta, sujeta a cambios. «Llegará el día, no sé si ahora o dentro de una década o de dos, en el que habrá una mayoría en la Cámara que podrá debatir y establecer una reforma».

Los reproches a Pedro Sánchez por no haber informado a la oposición de la marcha del Rey Emérito también se colaron ayer en las declaraciones de Barbón. El presidente del Principado defendió que las conversaciones entre el presidente del Gobierno y el jefe del Estado son «privadas» y que en ese ámbito deben permanecer. Adrián Barbón señaló que cuando Juan Carlos I decidió abdicar, el líder de la oposición en aquel momento, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue informado por el propio jefe del Estado, no por el presidente del Gobierno. «Es una conversación privada que no tiene por qué trascender», afirmó.