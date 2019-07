Barbón creará una viceconsejería de Turismo que estará ligada a Cultura El Gobierno que diseña el nuevo presidente tendrá al menos diez consejerías, dos más que el actual Ejecutivo DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Martes, 16 julio 2019, 03:17

La incógnita quedará despejada el domingo, el día elegido por Adrián Barbón para anunciar el nombre de quienes se sentarán con él en el Consejo de Gobierno. El presidente electo del Principado quiere guardar en el más absoluto secreto tanto el organigrama del nuevo Ejecutivo, como el nombre de los elegidos para ser consejeros. Aún así, algunos detalles del próximo gobierno sí han sido confirmados por el propio Adrián Barbón, como que Cultura y Educación formarán consejerías independientes, que creará una de Ciencia, Innovación y Universidad y que recuperará la Dirección General de Asuntos Europeos. A estas se sumará, según pudo saber EL COMERCIO, otra viceconsejería: la de Turismo, que en un principio abandonaría Industria para depender de Cultura.

La idea de Adrián Barbón es la de disponer de un gobierno con al menos diez consejerías, dos más que el actual. Será un Ejecutivo en el que, en principio, no está previsto que haya presencia de consejeros del último equipo de Javier Fernández, aunque puede haber alguna excepción, como es el caso de la actual titular de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela. Según pudo saber EL COMERCIO, el sector le ha trasladado a Barbón que sería una «excepcional decisión» que continuara la ex alcaldesa de Avilés en este cargo. También suena para este área Graciela Blanco, ex consejera de Bienestar Social entre 2014 y 2015 y directora gerente del ERA en la pasada legislatura.

Las 'quinielas' del nuevo Gobierno sitúan a Concepción Álvarez al frente de Sanidad. También se apunta como posible consejero en esta área a Tácito Virgilio Suárez, que fue gerente del Sespa en la primera legislatura de Javier Fernández, y a Julio Bruno, asesor en el Ministerio de Sanidad. En el Consejo de Gobierno también tienen muchas opciones de sentarse dos diputados: Enrique Fernández y Juan Cofiño. El primero podría ocupar la Consejería de Hacienda y el segundo la de Industria.

Para la nueva Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad tres nombres son los que podría estar barajando Barbón: Borja Sánchez, científico titular del IPLA-CSIC, Eva Pando, actual directora del Idepa, o Francisco Delgado, profesor de la Facultad de Economía y director general de Innovación y Emprendimiento durante la etapa de Francisco Blanco como consejero de Industria.

Alejandro Calvo, que en anteriores legislaturas fue director general de Política Forestal y exviceconsejero de Cultura y Deporte, aparece con fuerza en las quinielas para estar al frente de Medio Rural, así como Melania Álvarez para Relaciones Institucionales. Aún no está claro si esta área tendrá entidad propia como consejería o estaría integrada en otra.

En el futuro Gobierno es bastante probable que haya consejeros independientes. Por ejemplo en Cultura, donde fuentes socialistas aseguran que podría estar ocupada por un «fichaje». Vinculan esta consejería a alguien relacionado con las letras. El nombre de Xuan Bello circula en ámbitos literarios para formar parte del organigrama de Cultura.