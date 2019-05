Barbón critica que «unos partidos se camuflan para ver si la gente pica» La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el candidato socialista al Principado, Adrián Barbón. / MARIETA 'La mejor Asturias' es el lema elegido por los socialistas para la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo R. ARIAS / P. LAMADRID AVILÉS. Domingo, 5 mayo 2019, 03:24

«No nos conformamos con la menos Asturias o con la medio Asturias, sino que queremos la mejor, esa es por la que trabajamos». El candidato socialista a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, desveló ayer que el lema de su campaña electoral es 'La mejor Asturias'. Lo hizo en el marco de la presentación de la candidatura del PSOE a Avilés, encabezada por la actual regidora, Mariví Monteserín. Barbón explicó que la comunidad que plantea el PSOE es aquella que «apuesta por los mayores, la que tiene en cuenta su situación y quiere ver a sus nietos aquí, da respuesta a su soledad y garantiza sus pensiones».

Esa Asturias que proyectan los socialistas es «la que da esperanzas a nuestros jóvenes para que se queden aquí, subiendo el salario mínimo como ha hecho Pedro Sánchez, y la que hará planes de retorno». También se refirió Barbón a la industria, que debe seguir siendo parte fundamental de la economía regional al tiempo que «adaptarse a las nuevas necesidades ambientales». Asimismo, puso el acento en la necesidad de invertir en investigación científica «para construir la industria del futuro». En cuanto a la igualdad, el candidato socialista a ocupar la Presidencia del Principado hizo alusión a Andalucía, donde Vox ha reclamado, y conseguido, los datos de los equipos de trabajo que luchan contra la violencia machista. «Alguien puede decir que promover la igualdad entre hombres y mujeres no tiene sentido y se da por hecho, pero en Andalucía se están dando listas negras de gente que lucha por ella».

No solo habló de las prioridades de los socialistas asturianos de cara a la campaña electoral del 26 de mayo. Barbón también tuvo palabras para sus contrincantes. En concreto, comentó la difícil situación que atraviesa el PP en Asturias. «Creo que todos somos conscientes de que está en una demoledora crisis como consecuencia de no resolver sus debates internos con democracia», subrayó. Además, aludió directamente a las diferencias entre los afines a la presidenta del partido regional, Mercedes Fernández, y quienes apoyan a la aspirante a gobernar en el Principado, Teresa Mallada. «Habían elegido una presidenta los militantes y Casado pone una candidata porque él quiere», apuntó. También se dirigió a Ciudadanos, a quienes instó a hacer «bien» las primarias. «¿Cómo puede ser que salgan más votos que votantes?», cuestionó, en referencia a las acusaciones de fraude surgidas tras la elección de candidatos en Castilla y León y Murcia.

«Unos ahora van a camuflarse a ver si la gente pica, otros a se pasan de frenada y quieren hacernos creer que son socialdemócratas, y otros ni siquiera se disfrazan», criticó Barbón, sin citarlos, a PP, Ciudadanos y Vox. «Si ellos suman, nosotros salimos del Gobierno, es una estrategia global», advirtió el candidato socialista, quien añadió que estas formaciones «están construyendo una nueva derecha». Reiteró el mensaje sobre el peligro de la extrema derecha, que, «si tiene el peso suficiente, entrará en el Ejecutivo».

«Hambre de futuro»

En oposición, el PSOE sale a «ganar y gobernar» y no a empatar o sumar escaños. En este sentido, llamó a votar a los socialistas «por experiencia», ya que su partido ha dado «lo mejor por la democracia y el Estado del bienestar». No se quedó en las alabanzas hacia la formación que representa, sino que aseguró que el PSOE «reconoce sus errores». Apuntó entonces a su capacidad para volver a recobrar la confianza de los electores tras haber desconectado de la ciudadanía. No obstante, no quiso lanzar las campanas al vuelo: «Las elecciones no están ganadas, hay que ganarlas cada día. Tenemos hambre de futuro, la que más de las que hay en Asturias».

Barbón posicionó al PSOE como la única opción válida para conseguir la mejor Asturias, esa que da nombre a su campaña. «Queremos dar estabilidad a esta comunidad, mientras otros buscan hacer un cosido de retales, y ese no es el camino; el camino es tener un proyecto propio y salir a ganar y gobernar», sentenció.