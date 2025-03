Barbón defiende un estado de alarma hasta finales de junio para «equilibrar todos los territorios de España» De esta forma se garantizaría que no existiera movilidad entre territorios | El presidente regional ha defendido una reforma del Sistema Nacional de Salud en la conferencia de Presidentes de este domingo

Eduardo Paneque Gijón Domingo, 24 de mayo 2020, 14:55 | Actualizado 21:29h. Comenta Compartir

Tras una semana de debate sobre la idea lanzada desde el Gobierno central hace unos días -'estado de alarma asimétrico- azuzada hoy desde Moncloa con la posibilidad de eliminarlo «en unos días» para algunos territorios, el Principado tiene clara su respuesta. «Tiene que prorrogarse hasta finales de junio para impedir que exista movilidad entre comunidades autónomas en un momento en el que no todas estamos en la misma fase de la desescalada», subrayó Adrián Barbón al término de la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo. El presidente regional alerta de posibles rebrotes de no prorrogarse el estado de alarma el próximo 7 de junio y critica a «aquellos que no defienden su continuidad». «Es necesario para equilibrar todos los territorios de España, y yo defiendo los intereses del Estado», recalcó el jefe del Ejecutivo.

En este mismo foro, Adrián Barbón sostuvo una idea que ya había avanzado ayer: reforzar el Sistema Nacional de Salud que sea capaz de dar respuesta a crisis de este tipo. En esta línea reiteró que las reglas de acuerdos no deben de ser por consenso y mediante recomendaciones sino por criterio de mayorías reforzadas. «Actualmente, salvo la posibilidad de recurrir al estado de alarma, no existe una forma de coordinación federal para dar respuesta dentro de nuestro sistema sanitario, hoy es una suma de 17 sistemas autonómicos y eso ha demostrado que es insuficiente». Asimismo, el presidente asturiano considera necesario contar un aparato logístico naconal que pueda adquirir produtos y material médico a partir de una estructura creada en el Ministerio de Sanidad.

Ya mirando de puertas adentro, Adrián Barbón hizo balance de las lecciones aprendidas durante esta crisis y avanzó que «queremos transformar la administración para garantizar que nuestra comunidad de repuesta a las nuevas realidades y nuestro sistema esté preparado para cualquier riesgo de rebrote que se pueda producir».

Fondo de compensación

El Principado trasladó a la Conferencia de Presidentes la necesidad de clarificar los criterios de reparto del fondo de compensación de gasto, aún sin definir. Además, «pedimos que se clarifique qué papel vamos a jugar las comunidades autónomas en los pactos por la reconstrucción de España».

Por otra parte, Adrián Barbón celebró que se haya tenido en cuenta el criterio asturiano en materia deportiva -para eliminar la práctica totalidad de horareios y movilidad- y la posibilidad de que las familias puedan salir a pasear conjuntamente, dos progenitores y sus hijos. Además, y como ya hiciera el sábado, pidió que se modifique el criterio de aforo de las playas «puesto que no es lo mismo los arenales del norte que del sur».