Barbón: «No sé si es una guerra interna del PP, pero no voy a perder ni un minuto en esto» Adrián Barbón, atendiendo a los medios de comunicación. / DAMIÁN ARIENZA. «Parece que el PP no resolvió bien la proclamación de sus candidaturas por no acudir a la militancia», asegura el secretario general de la Federación Socialista Asturiana sobre la situación en la que se encuentra el PP de Asturias EUROPA PRESS GIJÓN Jueves, 21 marzo 2019, 13:09

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha confiado este jueves en Gijón en que la candidata del PP al Principado, Teresa Mallada, no se refiera a él cuando habla de «conspiración» contra ella, tras hacerse público que está siendo investigada judicialmente, y ha advertido de que todas estas cuestiones solo arrojan «visto lo visto, cada día más gasolina a la extrema derecha».

«No sé si es una guerra interna del PP, pero no voy a perder ni un minuto de mi vida en esto», ha sostenido, en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a la Fundación CTIC en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Asimismo, ha advertido de que la apuesta por el PP y la derecha no es positiva para Asturias, sobre todo por los planteamientos de extrema derecha. Según él, la extrema derecha parece que cada vez está más fuerte por el propio debilitamiento de las posiciones de la derecha. «Me preocupa que la extrema derecha marque el futuro de Asturias», ha asegurado.

Barbón ha opinado, a este respecto, que en política, cuando hay propuestas que escandalizan lo que no se puede hacer es, para no perder votos, radicalizar tu discurso. Ha alertado, en este caso, del peligro de que si uno dice una barbaridad, que «otros le entren al juego», ha apostillado. «Es un blanqueo de la extrema derecha», ha afirmado. Ha señalado, en este sentido, que Ciudadanos veta al PSOE y al presidente nacional, Pedro Sánchez, pero no tiene problema en hablar con la extrema derecha. Por eso ha visto importante y necesario concentrar en el PSOE los votos de todos los progresistas y de todos los moderados que se ven decepcionados.

Los ciudadanos decidirán

Preguntado si el conflicto interno del PP beneficia políticamente al PSOE, ha opinado que eso lo sabrán los ciudadanos, que son los que ponen y quienes les quitan votos. Ha incidido, a este respecto, en que él ganó dos veces las elecciones en Laviana, algo que no puede decir la candidata del PP al Principado. «El PSOE puede presumir de ser un partido que decide democráticamente sus liderazgos, direcciones y ahora solo habla de los problemas de Asturias», ha resaltado el candidato socialista al Principado, quien ha recalcado que están conociendo todos los sectores en Asturias.

Barbón ha defendido que el PSOE, por contra a otros partidos preocupados en otros temas, está trabajando en confeccionar su programa electoral para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Ha remarcado, en este caso, que política cercana no es ir a un mercadillo en campaña a repartir «palmaditas» sino cuando vas a escuchar a la gente. «Exige una escucha activa», ha sostenido, para defender después que es posible diseñar un futuro entre todos.

Ha señalado, asimismo, que cuando en el mitín de Gijón habló de «vodevil» del PP, fue antes de saber nada de las «luchas internas» que se ven. Ha indicado, a este respecto, que tiene la sensación de que el PP tiene problemas graves en Asturias porque hay disparidad entre el principio democrático por el que se eligió a la presidenta 'popular' en la región, Mercedes Fernández, que no es la candidata autonómica a las próximas elecciones porque el líder del partido escogió para ese puesto a Teresa Mallada.

Ha recordado, unido a ello, que en el caso del PSOE, cuando hubo las primarias se decía que era imposible reconducir la situación, y sin embargo las candidaturas fueron apoyadas por el 96 por ciento de los votos. Barbón ha querido ser «prudente» respecto a la investigación judicial en la que está envuelta la candidata autonómica del PP, Teresa Mallada. Y si bien ha dicho mantener esa prudencia, ha apuntado que está «expectante» con respecto a la auditoría realizada en virtud de la citada investigación, de la cual ha asegurado no tener más conocimiento del que sale publicado en los medios de comunicación. Dicho esto, ha remarcado que Podemos, por sus afirmaciones, sí debe tenerla, pero él no.

En todo caso, ha considerado que esto va a ser objeto de debate público. A su juicio, clarificar este asunto es lo mejor. Lo que sí queda claro, según él, es que si hay un partido político en Asturias que ofrezca «seriedad y estabilidad» es el PSOE. Sobre lo que está ocurriendo en el PP, ha señalado que desconoce «totalmente» si es una cuestión interna, pero lo que sí le parece es que «el PP no resolvió bien la proclamación de sus candidaturas por no acudir a la militancia». Por contra, ha reivindicado que él tiene «doble legitimidad», e incluso triple.

Síguenos en: