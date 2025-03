Barbón: «La situación presupuestaria no nos va a permitir grandes alegrías» El presidente del Principado advierte de que la Sanidad seguirá consumiendo recursos y deja en el aire un refuerzo de la educación

El estado de las cuentas asturianas no es el más boyante y no parece que vaya a mejorar en exceso. El presidente del Principado, Adrián Barbón advirtió ayer de que «la situación presupuestaria no nos va a permitir grandes alegrías». La principal razón que lleva a Barbón a esta reflexión es el gasto sanitario que, según afirmó en una entrevista en 'Onda Cero', seguirá consumiendo recursos durante los próximos meses, por mucho que las cifras de contagios y hospitalizados por COVID-19 hayan bajado notablemente.

Desde que estalló esta crisis sanitaria han sido varios los balances que ha lanzado el Principado sobre el estado de las cuentas.El último, de hace más de dos semanas, cifra en 103 millones de euros el incremento en el gasto y en 150 la previsión de merma de ingresos, más de 250 millones de euros de descuadre sobre las previsiones con las que se afrontaba el ejercicio. Ante esta situación, cualquier demanda de recursos que no se centre en atender la emergencia sanitaria se mira con lupa. Una de estas peticiones es la de mejorar la ratio en los centros educativos ante el previsible incremento de carga de trabajo de los profesores. El planteamiento de que en septiembre se pueda regresar a la vida lectiva con un sistema que combine las clases presenciales con las telemáticas ha llevado a los profesores a pedir un refuerzo de las plantillas que ayer Barbón dejó en el aire ante las apreturas económicas. El jefe del Ejecutivo regional anunció que pedirá una conferencia de presidentes que se dedique en exclusiva a debatir este asunto.La intención de Barbón es que las diferentes comunidades discutan sobre las fórmulas que pueden llevar a regresar a la actividad lectiva de la mejor manera. «Debe hacerse de una forma coordinada», señaló.

Mientras se despejan las dudas sobre la vuelta a una normalidad que seguirá condicionada por el coronavirus, en los despachos se tratan cuestiones de relevancia para afrontar los próximos meses.Una de ellas es la negociación de las condiciones en las que se repartirá el fondo de compensación de 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el domingo que esta semana se empezaría a negociar con los grupos parlamentarios la disposición final de los criterios para su aprobación en un real decreto.

AdriánBarbón se mostró ayer esperanzado de que el Gobierno haya escuchado las demandas que se plantean desde Asturias y que pasan por tener en cuenta la población ajustada o la protegida equivalente, así como el número total de pruebas PCR y el esfuerzo anterior a la pandemia en materia sanitaria. Recordó además su oposición a que se prime a comunidades que hayan hecho grandes rebajas fiscales.