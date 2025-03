Barbón: «La legislación no puede tomar como modelo las playas del mediterráneo» El presidente regional, respecto a la crisis económica: «es necesario que en esta crisis no pierdan los de siempre» | Asimismo, celebró el paso de Asturias a la fase 2 aunque pidió «prudencia» porque «no podemos olvidar que el virus está ahí»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se mostró muy crítico con los planteamientos que se trasladan desde el gobierno central e instó a que «a pesar de que la legislación es compleja, no se puede tomar como modelo las playas del mediterráneo, que no tienen nada que ver con el cantábrico». El jefe del Ejecutivo pidió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no se lave las manos lanzando el balón hacia los ayuntamientos en esta competencia puesto que «según la Ley de Costas también tienen una parte de responsabilidad». No obstante, el presidente regional invitó a «desdramatizar este debate puesto que el problema de distancia de seguridad y las aglomeraciones en los arenales se da poco en Asturias».

No obstante, sí avanzó que se tratará de forma específica con los alcaldes que gestionan las playas más pobladas para adoptar conjuntamente las medidas necesarias. En este sentido, se mantendrá una reunión de trabajo el próximo lunes para aclarar la situación de cara al inminente verano. El dirigente regional hizo estas declaraciones tras realizar una visita al Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, acompañado por la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán. Lo hizo, según sus palabras, «para simbolizar la apertura de los centros culturales en la fase dos». En este sentido, y ante la imposibilidad de viajar fuera de las fronteras, Barbón invitó a «redescubrir lo nuestro». Sobre el paso de Asturias a la fase 2, Adrián Barbón dijo que es «una buena noticia» pero «no podemos olvidar que el virus está ahí».

Ya de lleno en el ámbito económico, Adrián Barbón subrayó que «es necesario que en esta crisis no pierdan los de siempre». A propósito de este tema, avanzó que se extenderán las ayudas extraordinaria de 400 euros a los autónomos a los más de 12.000 casos que cumplen todas las condiciones para acceder a ella. En el caso concreto de la hostelería, el jefe del ejecutivo regional reconoció que «entiendo el cabreo de este sector» e insistió en que planteará que se modifique el criterio de ocupación de los locales, por distancia de seguridad y no por cuotas. «No tenemos las mismas características que el sur de España», insistió. A renglón seguido, invitó a «consumir en nuestra hostelería».

Respecto a la situación en la que se encuentra la economía asturiana tras esta crisis, el presidente regional recordó las cifras: 103 millones más de gasto y 150 millones menos de ingresos. De cara a ajustar el presupuesto asturiano, dijo que está a la espera de que se concrete el reparto de los 16.000 millones del fondo de compensación anunciado por Pedro Sánchez hace unas semanas. No obstante, sí incidió en que espera que las ayudas que compensarán las pérdidas de ingresos «no sirva para que alguna autonomía camufle la reforma fiscal».

Situación sanitaria

Adrián Barbón valoró el volumen de pruebas diagnósticas que se han venido haciendo en la región, haciendo especial hincapié en las realizadas al personal sanitario. «Cada vez se hacen más pruebas PCR como forma de trabajo, la que nos ha permitido gestionar de una forma diferente esta pandemia».

Un día más, fue preguntado por la presencia del Hospital provisional instalado en el recinto ferial gijonés y que no ha iniciado su actividad. Sobre su permanencia, Adrián Barbón aseguró que «lo hará como reserva estratégica fundamental en la fase de desescalada y ante posible rebrotes que pudieran ocurrir». Una vez más, presumió de «prevenir en vez de lamentar» y no tener que asistir «a lo sucedido en otras comunidades autónomas con la gente muriendo en los hospitales y pacientes en los pasillos».

De cara a las peticiones que trasladará a la Conferencia de Presidentes de mañana, Adrián Barbón avanzó que planteará las «habituales» que ya ha hecho en anteriores citas: acabar con la limitación de la actividad deportiva al concejo o a horas determinadas, así como la necesidad de que solo un progenitor pueda acompañar a sus hijos en la hora de paseo. Pero, además, introducirá dos nuevos debates: «la necesidad de que el pacto de reconstrucción deje claro el papel que vamos a jugar las autonomías y se tengan en cuenta la inversión que se debe hacer en las comunidades autónomas». Asimismo, confía en que esta crisis sirva para reformar el Sistema Nacional de Salud.

Protestas de los trabajadores de EBHI

A su llegada al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, una veintena de trabajadores de la terminal granalera de El Musel EBHI esperaban al presidente regional con pancartas en las que se podía leer 'Despidos no'. Fabián García, en representación de los manifestantes, explicó que el motivo de su protesta era que «el presidente conociera de primera mano lo que está sucediendo en la EBHI». «Le dejamos claro cual es el problema que hay y le pedimos que se informara bien», subrayó García. Además, los trabajadores aprovecharon la ocasión para entregar a Adrián Barbón una carta de uno de sus compañeros que permanece encerrado.