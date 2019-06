Barbón y Mallada piden el apoyo de Ciudadanos para la Alcaldía de Oviedo Podemos. Daniel Ripa, Lorena Gil y Nuria Rodríguez. También forma parte del grupo Rafael Palacios. / HUGO ALONSO El PSOE prioriza «lo municipal» a los pactos regionales y Vázquez advierte de que está para «el cambio y no para intercambios» ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 4 junio 2019, 00:47

Los diputados autonómicos recogieron ayer sus respectivas actas parlamentarias con un ojo puesto en la Junta General del Principado y el otro en los ayuntamientos. Y, más concretamente, en el de Oviedo. La constitución de las corporaciones locales tendrá lugar el próximo 15 de junio y, hasta esa fecha, el partido que está llamado a gobernar el Principado en los próximos cuatro años, el PSOE, no quiere hablar de otra cosa. Ni del reparto de responsabilidades en el grupo parlamentario, ni de la constitución de la Mesa de la Cámara, ni mucho menos de pactos para el gobierno autonómico. «Todo va a su ritmo y el ritmo que toca ahora es el municipal», resolvió Adrián Barbón minutos antes de recoger su acta. «Todos los esfuerzos de la FSA están volcados en garantizar el mayor número de alcaldes socialistas para frenar la involución», insistió.

Canteli, el más votado

En la mente de muchos, y del propio Barbón, que no dudó en referirse a modo de ejemplo a la Alcaldía de Oviedo, está el futuro del Ayuntamiento de la capital del Principado, la joya de la corona. En este Consistorio el PP de Alfredo Canteli fue la fuerza más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, pero el actual regidor, el socialista Wenceslao López, podría mantener el bastón de mando si logra el apoyo de Ciudadanos.

De ahí que ayer le tocase a la formación naranja, como llave de gobierno en Oviedo, recibir la presión velada tanto por parte del PSOE como del PP. Barbón incidió en que el PSOE «es el partido político que más ha incrementado su nivel de apoyo en Oviedo, sumando tres concejales» con respecto a las elecciones de 2015, por lo que entiende que la ciudadanía ha respaldado la gestión socialista de los últimos cuatro años.

Desde la FSA no solo respaldan la negociación abierta por la agrupación local de Oviedo con Ciudadanos para que Wenceslado López revalide el cargo, sino que se ofrecen a «intervenir» cuando sea necesario, al tiempo que minimizan los resultados de los populares. «Escucho al candidato del PP sacar pecho cuando tiene el peor resultado de la derecha en Oviedo en mucho tiempo», apostilló.

Una lectura del reparto de votos en la capital del Principado muy diferente a la que hacía ayer Teresa Mallada, quien entiende que los «ovetenses han hablado de forma clara» situando en este ayuntamiento al PP como la fuerza más votada, y defiende a Alfredo Canteli como la persona «que mejor puede gestionar el Ayuntamiento de Oviedo».

En el medio de la disputa por esta Alcaldía se vio envuelto Juan Vázquez, candidato de Ciudadanos al Principado y miembro del comité de pactos autonómicos y locales de la formación naranja. El exrector de la Universidad de Oviedo mostró su deseo la semana pasada de llegar a acuerdos con el PSOE en clave autonómica para «recentrar» el futuro Gobierno del Principado, aunque sigue sin recibir respuesta por parte de los socialistas, que insisten en empezar por «lo municipal». Quizá por ello Vázquez advirtió ayer de que él y su equipo no han llegado a la Junta «para el intercambio, sino para el cambio», rechazando así cualquier posible acuerdo global que implique un reparto de sillones.

Algo que no está tan claro para el resto de las formaciones. Empezando por Podemos, muy críticos siempre con este tipo pactos no escritos. «El PSOE nos tiene acostumbrados a pactos como el del 'duernu', con el que se repartieron con el PP el Principado y Oviedo durante décadas. Pero esto no es un intercambio de cromos ni un mercado persa», recriminó Lorena Gil, quien instó a llevar a cabo «un cambio real» y apostó, para empezar, por «rebajar el sueldo de los diputados».

También Ángela Vallina, diputada de IU, se mostró impaciente por saber si Barbón va a asumir en Asturias el «con Rivera no» que los socialistas le pidieron a Pedro Sánchez tras las pasadas elecciones nacionales o, por el contrario, va a llegar a acuerdos con Ciudadanos. «Veremos lo que hace el PSOE en Asturias. Nosotros le pedimos en la campaña que se definiera y no lo hizo», reprochó.

Grupo mixto

Ignacio Blanco, diputado de Vox, señaló que su formación aspira a convertirse en la «auditora» de la acción de Gobierno en esta legislatura, y aclaró que para él y su compañera de escaño, Sara Álvarez Rouco, «no es un problema» estar en el grupo mixto junto a IU y Foro porque «llevamos tanto tiempo sin que nadie nos escuche que estar en el grupo mixto es un salto sideral», reconoció. «Nosotros venimos de cero, sin financiación de ningún tipo, y ahora vamos a tener partida presupuestaria», celebró Blanco, quien señaló que por ese motivo su partido no tomará la iniciativa para hablar con Foro de la posibilidad de formar un grupo parlamentario conjunto en la próxima Junta, aunque no descarta esta opción.