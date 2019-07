Barbón prepara un gobierno con igual número de hombres que de mujeres De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Juan Cofiño, Eva Pando, Francisco Delgado, Concepción Saavedra, Tácito Suárez y Alejandro Calvo. Cultura se desligará de Educación, que podría asumir las competencias de Innovación y Universidades DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Martes, 2 julio 2019, 01:26

Aún no está fijada la fecha para la celebración del pleno de su investidura, pero Adrián Barbón ya ha empezado a diseñar el Gobierno que quiere. Aunque el líder de los socialistas asturianos mantiene en secreto el modelo de Ejecutivo que desea -apenas lo ha hablado con su círculo más próximo-, según puso saber EL COMERCIO quien está llamado a ser el presidente del Principado los próximos cuatro años perfila un organigrama paritario, es decir, con igual o más número de consejeras que de consejeros. Barbón quiere, además, que su próximo Gobierno refleje la renovación iniciada en la FSA en 2017, cuando accedió a la Secretaría General tras imponerse con rotundidad en las primarias. Por ello, en principio no está previsto que ninguno de los consejeros actuales formen parte de su Ejecutivo.

El Consejo de Gobierno que presida Adrián Barbón tendrá una marcada agenda social. El líder de los socialistas asturianos sigue dándole vueltas al que será el organigrama de su Ejecutivo y, aunque no lo ha cerrado definitivamente, el dibujo empieza a coger forma. En principio, y a diferencia de estos últimos cuatro años, Barbón apuesta por dividir Educación y Cultura en dos consejerías. La primera podría tener, además, apellidos, puesto que podría asumir Innovación y Universidades. Daría respuesta así a uno de los compromisos del secretario general de la FSA y próximo presidente del Principado durante la pasada campaña electoral, cuando afirmó que Investigación e Innovación tendrían «más visibilidad en el organigrama». También está en la idea de Adrián Barbón incluir la nomenclatura de Reto Demográfico en alguna de las consejerías, siendo la de Medio Rural la que más papeletas tiene para asumir este área, aunque también podría optarse por dar esa competencia a Servicios Sociales.

El resto de áreas que formarán el próximo Gobierno apenas diferirán de los últimos ejecutivos. Industria tendrá su propia consejería, con la duda de si Empleo dispone de área propia o sigue en Industria, al igual que Hacienda, Sanidad e Infraestructuras. Cultura, como anteriormente citábamos, se desligará de Educación, y queda por definir si tendrá algún 'apellido'.

El boceto de organigrama está bastante perfilado aunque, no obstante, sigue abierto. A la hora de ponerlo en limpio empezarán a incluirse nombres. Aunque desde la FSA se afirma que no se ha llegado a ese punto y que ahora mismo se están centrando en la negociación con los grupos, lo cierto es que Barbón ya ha sondeado algunas opciones. Bien directa, bien indirectamente. No obstante, no se han dado a conocer oficialmente los nombres de los candidatos, pero las quinielas entre los socialistas ya se están empezando a realizar.

Cofiño suena para Industria

Juan Cofiño es uno de los nombres que más suenan para Industria. En los próximos años Asturias afronta el reto de una reconversión siderúrgica. Barbón podría optar por la experiencia del ex consejero para asumir esta consejería. Para este área también llegó a apuntarse al ex alcalde de San Martín del Rey Aurelio y actual diputado regional, Enrique Fernández. No obstante, fuentes consultadas señalan a este economista, hombre de confianza de Adrián Barbón, como futuro consejero de Hacienda.

Para Sanidad, el abanico de candidatos es mucho más amplio. Algunos en el PSOE sitúan en buena posición para dirigir la consejería a Concepción Saavedra, que desempeñó las funciones de directora de Planificación Sanitaria. Tácito Virgilio Suárez, que fue gerente del Sespa en la anterior legislatura y mano derecha del entonces consejero Faustino Blanco, también aparece en las quinielas, al igual que Julio Bruno, ahora asesor en el Ministerio de Sanidad.

Para la nueva consejería de Educación, que asumiría Innovación y Universidad, suenan los nombres de Eva Pando, actual directora del Idepa, y Francisco Delgado, profesor de la Facultad de Economía y director general de Innovación y Emprendimiento durante la etapa de Francisco Blanco como consejero de Industria. También se apunta a Borja Sánchez, científico titular del IPLA-CSIC, como candidato para este área.

En Medio Rural, que podría asumir la competencia de lucha contra el despoblamiento, quien mejor situado está para dirigir esta consejería es Alejandro Calvo. Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo, tuvo responsabilidades de gobierno, siendo en anteriores legislaturas director general de Política Forestal y exviceconsejero de Cultura y Deporte.