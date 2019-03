Barbón reserva para Carcedo el cuarto puesto y Lastra irá entre los diez primeros Adrián Barbón y Dolores Carcedo, en los pasillos de la Junta General. / PABLO LORENZANA La FSA aprobará hoy sus candidaturas autonómicas con muchas caras nuevas respecto a las últimas elecciones DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Lunes, 11 marzo 2019, 03:15

La Federación Socialista Asturiana ya tiene elegidos los 44 nombres que acompañarán a su secretario general, Adrián Barbón, en su carrera hacia la Presidencia del Principado. La FSA celebrará hoy el comité autonómico en el que se aprobarán las listas con las que el partido concurrirá en las tres circunscripciones, a las elecciones del próximo 26 de mayo. Los socialistas tratan de mantener en secreto el nombres que formarán parte de las candidaturas, salvo el de Barbón, como número uno por el centro; el de Celia Fernández, presidenta de Cruz Roja en Asturias, que ocupará el segundo peldaño como independiente; Gimena Llamedo, cabeza de cartel en el oriente, y Marcelino Marcos, número uno por occidente. Pese a este secretismo, según pudo saber EL COMERCIO, en la candidatura del centro, donde se ponen en juego la mayor parte de los escaños, Barbón situará a Dolores Carcedo, consejera de Hacienda, en el puesto número cuatro. Otro consejero, Fernando Lastra, también estará entre los diez primeros, el séptimo o el noveno. El resto de nombres saldrá de las propuestas aprobadas por los militantes.

A la FSA le ha tocado ordenar esas propuestas, en base a criterios de sexo -son listas cremallera en las que un hombre irá detrás de una mujer y viceversa-, equilibrio territorial (se evitará una presencia mayoritaria de una agrupación en los puestos de salida) y perfiles profesionales y políticos.

Con estos criterios, la FSA presentará una propuesta de listas con muchas caras nuevas y que hoy será las que someta a debate en el Comité Autonómico, que se celebrará a las 18.30 horas. Una de ellas es la que va justo detrás del secretario general. Se trata de Celia Fernández, el fichaje sorpresa de Adrián Barbón. La presidenta de Cruz Roja en Asturias concurre en la lista como independiente. El líder de la FSA volvió ayer a defender esta decisión y aseguró que los militantes no tienen que sentirse molestos por esta «excepción» en la lista. No obstante, puede no ser el único candidato que no esté afiliado al PSOE. Según pudo saber EL COMERCIO, el número tres -corresponde a un hombre- podría ocuparlo también otro independiente, proveniente del área social, aunque este puesto está aún abierto y también suena para él René Suárez, secretario de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la FSA.

No así el cuarto. Fuentes consultadas por este diario afirmaron que los nombres de la lista a partir de esta posición se decidirán por la elección de la militancia. Para el número cuatro de la candidatura por el centro se optará, salvo cambios inesperados hoy en el comité autonómico, por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que ha sido la que más votos ha obtenido en el proceso de las agrupaciones locales.

La titular de Hacienda, que estuvo del lado de los barones territoriales en su pugna con Pedro Sánchez, ha trabajado codo con codo con la FSA en los dos últimos años en las negociaciones presupuestarias con los grupos. «Fue un trabajo intenso y Dolores es un activo importantísimo para los socialistas asturianos. Está implicada al máximo con el proyecto que queremos desarrollar», apuntaba ayer un dirigente del PSOE regional.

El quinto puesto, que será para un hombre debido al modelo de lista cremallera. Dos nombres aspiran a ocuparlo: el secretario general del PSOE avilesino y vicealcalde de esta ciudad, Luis Ramón Fernández Huerga, y el ex alcalde de San Martín del Rey Aurelio y secretario de Política Económica de la FSA, Enrique Fernández. El primero parece tener más opciones, atendiendo al criterio de equilibrio territorial. Quien no ocupe el quinto puesto, irá en el séptimo, salvo sorpresas. El sexto es para una mujer. La langreana Mónica Ronderos García tiene muchas opciones.

Dolores Carcedo no será el único miembro del Gobierno que estará en las listas. Entre los diez primeros por el centro también estará Fernando Lastra, consejero de Infraestructuras y muy activo en favor de Susana Díaz en las primarias que ganó Pedro Sánchez y de José María Pérez en su lucha con Barbón por el liderazgo de la FSA. Ambas apuestas las perdió. Además, Lastra también se ha mostrado crítico, al igual que el presidente del Principado y otros miembros del Gobierno autonómico, con algunas de las políticas de Pedro Sánchez, como la territorial y la energética.

Aún así, Barbón valora su experiencia y capacidad de trabajo. Las diferencias entre ambos se han ido puliendo en los dos últimos años y el secretario general quiere contar con él en su proyecto.

En occidente será el actual portavoz socialista en la Junta General, Marcelino Marcos, quien lidere la candidatura, que tendrá a la veigueña Alba Álvarez Núñez como número dos. En el oriente, la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, encabezará la candidatura.