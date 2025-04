Barbón saca adelante su primer presupuesto con la única oposición de PP y Vox

efe Miércoles, 25 de diciembre 2019, 13:46 Comenta Compartir

Los presupuestos del Principado para el próximo año, que se elevan a 4.757 millones de euros, salvarán mañana en el parlamento asturiano el último obstáculo para su aprobación definitiva, con el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox a las primeras cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Adrián Barbón.

Tanto las enmiendas del PP y Vox que piden la devolución de las cuentas públicas al Gobierno, como las 37 de los populares que han sido calificadas de totalidad por afectar a los ingresos previstos o al articulado del proyecto de Ley de presupuestos, no tienen ninguna posibilidad de salir adelante en el pleno que la Junta General del Principado celebrará este jueves.

Tanto Ciudadanos, como Podemos y uno de los dos diputados de Foro ya han anunciado que se abstendrán en la votación de las enmiendas populares y de Vox por lo que ninguna de ellas conseguirá los apoyos suficientes como para forzar una prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero.

Los diez diputados del PP y los dos de Foro se quedan muy lejos de los 23 que se precisarían para sacar adelante estas enmiendas en el hemiciclo regional que, por lo tanto, dará de paso mañana un proyecto presupuestario de 4.757 millones de euros, un 5,1 por ciento por encima del vigente.

Ésta cuantía ya no se podrá modificar en el último paso que resta para que los primeros presupuestos elaborados por el Gobierno socialista de Adrián Barbón vean la luz dentro de una semana ya que el pleno parlamentario del día 30 de diciembre servirá sólo para cambiar o introducir cambios entre distintas partidas presupuestarias que, en ningún caso, pueden afectar al capítulo de ingresos.

Barbón dispone del apoyo de los 20 diputados socialistas y de los dos de IU tras varias semanas de negociación que llevaron también a Ciudadanos y a Foro a inclinarse por la abstención en la votación de las enmiendas de totalidad, posición a la que en el último momento se sumó Podemos.

No obstante, todos ellos han señalado que esa abstención no supone un apoyo a unas cuentas públicas que dicen no compartir, pero en las que el Gobierno de Barbón han incluido algunas propuestas lanzadas por todos ellos con el fin de poder avanzar en su aprobación.

El Gobierno tenía que garantizarse como mínimo, el apoyo o la abstención de otro diputado más , al margan de los socialistas y los de IU, para evitar que alguna enmienda de totalidad suscitase el apoyo del resto de grupos, algo que finalmente no se producirá.

En la votación de mañana sí que se visualizará, previsiblemente, la honda fractura que hay en Foro ya que, mientras el portavoz Adrián Pumares, respetará la decisión de la dirección regional de su partido de abstenerse en la votación de las enmiendas del PP y Vox, el otro diputado del grupo, Pedro Leal, ha señalado que no renunciará a defender el programa electoral de Foro.

Las cuentas públicas para 2020 destinan siete de cada diez euros a gasto social y algo más de uno al pago de la deuda contraída por la comunidad autónoma, que al finalizar 2020 se habrá situado en los 4.403 millones de euros.

Del total del presupuesto, 3.195 millones se destinarán a gasto social, 114 millones por encima del de este año, mientras que para inversión productiva se reservan 366 millones, 12 millones más que este ejercicio.

La mayor parte de ese incremento irá destinado directamente al pago del personal dependiente de la administración autonómica, que en 2020 supondrá un gasto de 1.831 millones de euros, 103 millones más que en el presente ejercicio, lo que supone un aumento del 6 por ciento.

La Consejería de Salud se mantiene como la que más parte del presupuesto se lleva, un total de 1.811 millones de euros (el 38,42 por ciento del tota) y una de las que más se benefician del incremento del gasto este año, ya que contará con 63 millones adicionales.

Educación verá incrementada su partida en 44 millones (5,38%) hasta los 867 millones de euros (el 18,23 % del total) , la nueva Consejería de Ciencia y Universidad parte con un presupuesto de 185 millones de euros, de los que 142 irán destinados a la Universidad, y la de Bienestar Social asciende a 500 millones de euros, y de ellos, 117 irán destinados a salario social, una cifra inferior en 7 millones a la presupuestada para este ejercicio.

Para hacer frente a estos gastos, el Principado prevé endeudarse en 628 millones de euros y obtener ingresos no financieros por un importe de 4.112 millones, de los que 1.252 millones llegarían vía impuestos directos; 1.534, por impuestos indirectos, 126 millones por tasa y precios públicos y otros 1.018 por transferencias de capital.

El presupuesto no plantea grandes cambios en cuanto a la fiscalidad, ya que sólo prevé incrementar las tasas por juego, con lo que la recaudación pasaría de 400.000 a 600.00 euros, y una serie de deducciones para incentivar la natalidad y actividad económica en el medio rural, medidas con las que el Principado estima que dejará de recaudar unos 850.000 euros el próximo año.