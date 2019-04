Barbón señala que solo el PSOE y Vox «están movilizando» al electorado Adrián Barbón, en el centro, durante la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA. / ALEX PIÑA El secretario general de la FSA defiende que estas elecciones generales son «las más importantes desde la Transición» y llama al voto masivo ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Martes, 9 abril 2019, 04:02

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ultimó ayer en el seno de la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido los detalles de la campaña electoral que comienza este viernes con motivo de las elecciones generales. Barbón, según reconoció, tendrá un perfil muy activo durante la campaña, «la más importante desde la Transición». Una de las principales líneas de actuación de los socialistas será la de la búsqueda de una alta movilización en el electorado asturiano, una condición a su juicio clave a la hora de competir con los partidos de la derecha.

«En estos momentos solo hay dos partidos que, a través de sus actos, están movilizando socialmente a nivel nacional. Son el PSOE, con la figura y el liderazgo de Pedro Sánchez, y la extrema derecha, que ya estamos viendo la movilización que tiene», advirtió Barbón en rueda de prensa minutos después de la reunión de su partido. De cara a las generales, el lavianés advirtió de que el PSOE es la «única alternativa» frente a la «candidatura de la derecha, que se presenta con tres papeletas».

Frente al PP, Ciudadanos y Vox, Barbón aseveró que su campaña pretende «inyectar ilusión» y dejar claro a la ciudadanía que el próximo 28 de abril está en juego un «momento histórico» en el que «o se avanza veinte años o retrocedemos cuarenta». Así, el candidato socialista a las elecciones autonómicas advirtió de que, si vence cualquiera de estos partidos reeditando una fórmula similar a la que ahora gobierna en Andalucía, «están en peligro» los avances logrados en cuestiones como sanidad o educación.

«Si se moviliza la izquierda y los moderados que no quieren a la extrema derecha, el PSOE va a ganar de forma contundente las elecciones y Sánchez volverá a ser presidente», subrayó. En cuanto a los posibles pactos postelectorales, Barbón señaló que no son los socialistas quienes están «con la calculadora en la mano, preocupados de ver qué suman». «Nosotros salimos a ganar para gobernar con la autonomía que nos quieran dar los ciudadanos», añadió. También incidió en que el PSOE no es el partido que «pone vetos», en alusión a Ciudadanos, a quienes acusó de «querer pactar» con la extrema derecha.

En cuanto al comienzo de la campaña de las generales, Barbón explicó que la cabeza de lista por Asturias y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, y la número dos y ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, serán las principales protagonistas en Asturias durante la campaña. También adelantó que ya se están barajando varios nombres de la directiva federal para acudir al Principado en época de campaña. El candidato «espera», en este sentido, que Pedro Sánchez vuelva a visitar la región en las próximas semanas.

Retos demográficos

Desde la formación socialista también se anunció la presencia en el Principado de la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal Fernández, que asistirá mañana a unas jornadas monográficas sobre el éxodo rural, la fuga de talento joven y la baja natalidad que afecta a numerosas regiones españolas. «Es una cita muy importante. Aunque muchos digan lo contrario, el problema no es que la gente viva más. Eso es un éxito. El problema es que se vayan los jóvenes y por eso convocamos las jornadas para conocer de primera mano la opinión de los expertos», afirmó.