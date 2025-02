Barbón tensa su discurso en un momento clave para afrontar la recuperación económica

JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Domingo, 9 de agosto 2020, 01:29 Comenta Compartir

Adrián Barbón lleva algo más de un año al frente del Gobierno regional. Poco tiene que ver la situación por la que atraviesan Asturias y España con la de agosto de 2019, con una pandemia que ha provocado una crisis sanitaria, económica y social y un Gobierno en Madrid, ahora sí, que defiende su estabilidad en minoría. El discurso del presidente del Principado tampoco es el mismo que el de hace un año. La tregua en el capítulo de exigencias al Ejecutivo central ha dado paso a un mensaje más tenso, acuciado por la competición que parece haberse abierto entre las comunidades por captar los fondos europeos para la reconstrucción y por una oposición que percute con la idea de que Barbón solo hace «seguidismo» de los planteamientos de Pedro Sánchez.

Si durante el estado de alarma fueron varios los choques con el Gobierno central por querer acelerar las medidas de prevención ante la expansión del virus y el cierre de la industria a las puertas de la Semana Santa, desde la entrada del verano los reproches han sido otros. La COVID-19 ha marcado la agenda y los anhelados fondos europeos, 140.000 millones, se vislumbran como la tabla de salvación a una situación económica alarmante.

La conferencia de presidentes celebrada en La Rioja en la que Pedro Sánchez explicó a las autonomías sus planes en la ejecución de los fondos europeos culminó con un doble mensaje de Barbón, satisfecho por la creación de un órgano donde los gobiernos tendrán voz, pero demandando a la vez la cogobernanza.

El estatuto de las electrointensivas, que se prevé aprobar antes del fin del verano, será la piedra de toque para el Principado

Ya antes, con el fondo de compensación de 16.000 millones para paliar los daños económicos de la pandemia, Barbón alzó la voz para tratar de que los criterios de reparto que entendía beneficiaban a Asturias fueran los que se aplicaran.

Pero los asuntos que antes de su llegada eran urgentes para la región siguen siendo claves para el futuro de la región. Uno de ellos es el estatuto de las industrias electrointensivas. Barbón tuvo oportunidad de tratarlo esta semana con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante su visita a Asturias, pero poco o nada se sabe de las alegaciones presentadas desde Asturias. La promesa del Gobierno pasa por aprobar este verano un documento que acumula más de quince meses de retrasos. Lograr un marco de precios estables y competitivos de la energía es una de las principales urgencias de la gran industria asturiana y la reclamación de esta herramienta se cuela de forma constante en el discurso de Barbón. El fin de las subastas de interrumpibilidad, ya muy devaluadas en los últimos años, es un elemento más para insistir en una reclamación que respaldan fuerzas políticas y agentes sociales y de cuyo resultado dependerá parte de la imagen de eficacia del presidente del Principado.

El plan Reindus

El plan Reindus ha sido otro de los elementos de fricción entre el Gobierno regional y el central. El Ejecutivo de Sánchez decidió rebajar la cuantía máxima de subvención de estos proyectos de reindustrialización hasta dejarla en 800.000 euros, una cifra que excluye muchas de las iniciativas que se plantean desde Asturias. «Discrepamos abiertamente», señaló Barbón ante la noticia en un momento en el que las palabras «la voz de Asturias tiene que ser escuchada en Madrid» se deslizaban cada vez más en sus intervenciones.

Y todo se cuece en medio de un proceso de descarbonización de la economía en el que Asturias se la juega. «No podemos ser los perdedores de la transición ecológica», lanzaba Barbón hace poco más de una semana para tratar de situar a Asturias a la cabeza del reparto de fondos europeos y de que los de transición se vean reforzados.

El eje en el que se mueve el presidente del Principado no es demasiado flexible. Alineado con el 'sanchismo' desde el primer momento, Barbón no gusta de palabras gruesas, menos para dirigirse al Gobierno central, con el que sostiene mantener una buena relación. La situación económica y los procesos de cambio en los que el país está ya inmerso obligan no obstante a afilar el discurso con la intención de que la región no se quede atrás. Modular los dos extremos de ese eje, convencer de las necesidades que se presentan en la región, serán claves en el devenir más próximo de Asturias.