El líder del PP en la provincia de Valencia, VIcent Mompó, junto a Mazón. Efe

Los barones del PP valenciano añaden presión sobre Mazón y postulan a Mompó

El funeral de Estado ha precipitado los acontecimientos y el presidente de la Generalitat vive sus horas más bajas con un futuro político a muy corto plazo

S. P.

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

Los tres barones provinciales del PP valenciano han movido ficha para buscar una salida y relevar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ... vive sus peores horas políticas por el caso de la dana del 29 de octubre que dejó 229 fallecidos en Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

