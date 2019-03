Las bases deciden hoy si habrá alianza electoral con Podemos

Hoy se cierra el periodo de votaciones para decidir si IU formará una coalición con Podemos para concurrir en conjunto a las elecciones generales del 28 de abril y a las europeas, que tendrán lugar el 26 de mayo (al mismo tiempo que las municipales y autonómicas). Mientras que las votaciones a través de internet finalizaron ayer, en la presente jornada se disponen urnas para depositar los votos en las distintas sedes de IU habilitadas como colegios electorales. En Asturias, la votación se celebró ayer para coincidir con las primarias autonómicas, aunque los datos no se conocerán hasta hoy porque hay que contabilizar los votos telemáticos. De salir adelante esta confluencia, el segundo puesto de la lista conjunta al Congreso estaría reservado para IU, tal y como acordaron, tras un intenso debate, las direcciones nacionales de ambos partidos. A las primarias para ocupar esa plaza se han presentado dos candidatos, el mierense Juan Ponte y la avilesina Ana Solís, pero el proceso se ha recrudecido entre acusaciones de «pucherazo» por parte del equipo de la segunda hacia la dirección federal y la regional. El vencedor de la pugna se sabrá hoy.

Un amplio sector de la organización asturiana rechaza el acuerdo alcanzado en Madrid, que no obstante también tiene sus partidarios. Está claro que a las autonómicas de mayo no se irá con el partido morado, porque así se votó en referéndum. El debate ahora es si en las generales se confluirá con Podemos o no. El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, ha prometido que serán la dirección y la militancia quienes decidan. La cuestión es que la consulta federal que finaliza hoy es de ámbito nacional y el resultado en Asturias no se puede separar del conjunto. Habría que convocar otro referéndum que probablemente ahondaría las diferencias entre la dirección regional y la federal.