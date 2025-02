Sánchez amplía su margen para negociar los Presupuestos hasta los 199 diputados

Paula De las Heras Madrid Viernes, 6 de noviembre 2020, 11:48 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

No hubo sorpresas. El plazo del que disponían los grupos parlamentarios para presentar enmiendas de totalidad a los Presupuestos concluyó hoy a las 14.00 horas sin que nada echara por tierra el guion previsto por el Gobierno. Esquerra Republicana de Catalunya anunció a primera hora de la mañana que no presentaría veto alguno y a los pocos minutos le siguió EH-Bildu. Las fuerzas dispuestas a tumbar las cuentas, el PP con sus aliados de Foro Asturias y UPN, Vox, la CUP, Coalición Canaria, JxCat y el BNG, tan solo suman 151 de los 350 escaños que tiene el Congreso; una cifra muy insuficiente para bloquear el miércoles su tramitación.

Pedro Sánchez tiene motivos para el optimismo. Lograr la investidura le costó hace poco menos de un año una negociación agónica que superó con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones clave, las de los independentistas catalanes y vascos. Ahora dispone de un amplio margen para pactar durante los próximos dos meses unas cuentas que pueden garantizarle, a priori, la durabilidad de la legislatura. Hay 199 diputados favorables a tramitarlas. Del bloque del 'no' han saltado Ciudadanos (10 escaños) y los cuatro diputados del PDeCAT que se presentaron a las elecciones bajo las siglas de JxCAT. La portavoz de esta última formación, Laura Borrás, aseguró el jueves, por otro lado, que su enmienda a la totalidad es un mero «toque de atención» y que está dispuesta a hablar. Y eso mismo matizó el diputado del BNG (que sí forma parte del bloque de la investidura) respecto a la suya.

La holgura con la que el proyecto diseñado por PSOE y Podemos superará el debate de totalidad no garantiza al cien por cien su aprobación final. Pero casi. A favor del Ejecutivo juegan la sensibilidad de los partidos ante la situación provocada por la pandemia del coronavirus y los cambios en las estrategias de dos formaciones clave: Ciudadanos, que empezó la legislatura con un discurso de oposición frontal a Sánchez, y Esquerra, que en febrero de 2019 provocó la caída del Gobierno socialista por la falta de gestos hacia los cabecillas del 'procés'.

El Gobierno puede construir una mayoría suficiente para salvar las cuentas con cualquiera de las dos fuerzas y ambas desean ahora presentarse ante su electorado como artífices de logros tangibles en materia económica y social. Los de Inés Arrimadas porque tras pasar de 56 a 10 diputados no pueden ya aspirar a competir en el mismo espacio electoral que PP y Vox. Los de Oriol Junqueras porque creen poder rentabilizar en febrero en las urnas cierto pragmatismo.

Responsabilidad

El comunicado en el que la formación independentista explicó hoy su posición es muy ilustrativo. «Bloquear los Presupuestos, que son una necesidad urgente también para el conjunto de catalanes y catalanas, sería una grave irresponsabilidad. No nos podemos permitir el 'no a todo'. Seguramente es la posición más fácil –plantea frente a los fieles a Carles Puigdemont y las CUP– pero no la que necesita Catalunya, nuestras empresas y nuestro tejido social». En términos parecidos se expresó la portavoz de Eh-Bildu, Mertxe Aizpurua, quien aseguró haber apreciado en sus conversaciones con el Gobierno buena disposición frente a sus propuestas sociales y laborales.

Los grupos no tienen intención de extender ningún cheque en blanco para los Presupuestos. Y Esquerra también se preocupó hoy de subrayarlo. «Hoy estamos muy lejos de poder apoyarlos». ERC y EH-Bildu insisten en que su apoyo es incompatible con el de Ciudadanos. En el PSOE, sin embargo, creen que el hecho de que el Gobierno tenga capacidad de elegir, les facilita las cosas.

Aunque algunas fuentes en el grupo socialista apuntan a que finalmente las cuentas saldrán con la mayoría de la investidura, en la Moncloa insisten en buscar un acuerdo transversal. Lo cierto es que los liberales dieron a entender el jueves que lo único relevante es que no se toquen sus «líneas naranjas», las que afectan, fundamentalmente, a los impuestos que pagan las clases media y trabajadora.