El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez acusa al PP en el cierre de montar una comisión que «no va a encontrar nada»
El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta durante la comisión en el Senado. EFE

Bildu insinúa que hay una «persecución» contra Cerdán por su papel de interlocutor

ERC califica de «inquisitorial» el paso del presidente del Gobierno por la 'comisión Koldo' del Senado

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:42

Comenta

EH Bildu ha aprovechado el paso de Pedro Sánchez por la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado para insinuar que al ... que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la cárcel desde el pasado mes de julio, «le están haciendo todo lo que le están haciendo» porque fue interlocutor, entre otros partidos de la coalición abertzale, y ha destacado que, de momento, no existe «nada concreto contra él».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  5. 5 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  6. 6

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  7. 7

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  8. 8 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  9. 9

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  10. 10

    Concentración por la muerte de Cristino Prendes: «La fuerza vecinal frenará la inseguridad en Barredos ante la inacción institucional»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bildu insinúa que hay una «persecución» contra Cerdán por su papel de interlocutor

Bildu insinúa que hay una «persecución» contra Cerdán por su papel de interlocutor