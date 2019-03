Epi y Blas defienden en las redes el «voto útil» en la derecha 01:09 ATLAS ESPAÑA Pablo Casado alerta de que la fragmentación de voto tiene un precio ATLAS ESPAÑA Miércoles, 13 marzo 2019, 22:53

Ni Epi ni Blas ni su vídeo en el que hablan de política son «oficialmente» del PP, pero lo parecen. Pablo Casado, al igual que Blas, alerta al despistado Epi y ya de paso a todo el que quiera oírlo, de que la fragmentación de voto tiene un precio. Cosas de la Ley D'Hont.El riesgo se da en Barrio Sésamo y en no pocas provincias.

Casado no pide explícitamente el voto útil a los de VOX. En versión Casado o en versión Blas, a los de Santiago Abascal no les ha hecho ni pizca de gracia. VOX advierte de que no se va a plegar a los intereses de ningún otro partido y se presentará en todas las circunscripciones.