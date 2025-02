Bruselas no cree que el plan del Gobierno contra las 'fake news' atente contra la libertad de prensa

SALVADOR ARROYO Bruselas Lunes, 9 de noviembre 2020 | Actualizado 10/11/2020 07:50h. Comenta Compartir

La Comisión Europea suaviza su mensaje del pasado viernes en el que avisaba que tenía puesta su lupa sobre la disposición del Gobierno de Pedro Sánchez contra las 'fake news'. Entonces uno de sus portavoces dejaba claro que Bruselas se mantenía «al tanto», vigilante, sobre una Orden ministerial que incluye la monitorización de contenidos en medios de comunicación y plataformas digitales para evitar hipotéticas campañas de desinformación. Un mecanismo muy criticado por la oposición y que ha despertado recelos en los colectivos profesionales de periodistas.

Este lunes el mismo portavoz, Johannes Bahrke, ha querido disipar cualquier sospecha: «No hay ningún motivo para creer», ha subrayado, que la medida impulsada por Moncloa no vaya a estar alineada con los principios generales de «respeto de la legalidad, la libertad de prensa o la libertad de expresión».

«Este es un comentario general (se apresuró a precisar) no referido específicamente al caso de España, pero esta muy claro que en cualquier aproximación que se refiera a la (contención) de la desinformación, siempre se deberá respetar la seguridad jurídica, la libertad de prensa y la libertad de expresión», planteaba el portavoz cuando fue cuestionado sobre si la Comisión Europea había recibido información complementaria del Gobierno sobre la disposición publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Como he dicho es un comentario general y no tenemos razones para creer que eso no haya ocurrido en el caso español», añadía.

Bahrke llegaba a esa reflexión después de incidir en que la pandemia del coronavirus lleva asociada un incremento «dramático» de «información falsa y engañosa». Y de acuerdo con el conocimiento que Bruselas tiene del plan que se impulsa desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Carmen Calvo, el objetivo que se persigue desde España va alineado con las pretensiones de la propia Comisión Europea de «asegurar la participación española» en el esfuerzo conjunto por poner freno a la desinformación.

«La orden aporta las herramientas y los actores para asegurar (esa participación) en los distintos instrumentos que creamos ya en 2018 a través del plan europeo contra la desinformación», explicaban desde la Comisión Europea que considera que el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (de acuerdo con la disposición del BOE) se ajustaría al objetivo de dar «respuestas conjuntas y coordinadas»en toda la UE.