El PP busca articular una unidad de mínimos en Asturias para afrontar con éxito las elecciones Los diputados Rafael Alonso, Fe Gómez, Carmen Pérez de la Mata y Matías Rodríguez Feito, en una terraza a las puertas de la sede. / M. R. Génova recalca su firme apuesta por Mallada pero apela a «la colaboración y la integración» | Aunque con quejas a las formas en la designación de la candidata, alcaldes y diputados se muestran dispuestos a cooperar para ganar en mayo ANDRÉS SUÁREZ Sábado, 2 febrero 2019, 05:23

El PP intenta articular una unidad de mínimos en Asturias para afrontar con garantías las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Con ese objetivo se trasladó ayer al Principado uno de los 'hombres fuertes' de la dirección nacional en cuestiones internas, Juan Carlos Vera, que durante buena parte de la jornada se reunió en la sede regional de Oviedo con diputados, alcaldes y con la presidenta, Mercedes Fernández, en un intento por pacificar las revueltas aguas de la organización. El día fue más tranquilo de lo que se pensaba y aunque Vera escuchó reproches, en algunos casos muy duros, por el procedimiento de designación de Teresa Mallada como candidata, también recabó un compromiso mayoritario de colaboración -es verdad que en algunos casos a regañadientes- con vistas a la precampaña electoral. El 'fontanero' popular dejó claro que la apuesta que se ha hecho por Mallada es firme y no tiene vuelta atrás, pero apeló a «la unidad, la cooperación y la integración» para llegar a la cita con las urnas en las mejores condiciones posibles.

El viernes se levantó sombrío y gris en Oviedo, en apariencia un mal presagio para quienes desde primera hora de la mañana estaban citados en la ovetense calle de Manuel Pedregal, sede regional del PP. La presencia de uno de los destacados dirigentes de la cúpula nacional en Asturias, en plena controversia interna entre Fernández y su 'núcleo duro' y Mallada y su equipo tras su polémica designación como candidata, había desatado todo tipo de especulaciones en las filas populares. Aunque desde la cúpula estatal se había trasladado el día anterior que la visita de Vera y uno de sus adjuntos no tenía intenciones belicosas, no eran pocos quienes se temían el escenario más complicado posible: una gestora que tomara las riendas de la organización regional.

Pero los nubarrones y los chubascos de primera hora escamparon y en la sede popular, quien sabe si solo temporalmente, se esquivó el choque frontal. Vera se reunió por espacio de dos horas con Fernández y a continuación comenzaron a desfilar por su despacho alcaldes y diputados regionales. El clima no era, desde luego, el más propicio. Entre buena parte de quienes han respaldado en estos años a la presidenta regional se veía con enorme malestar la escenificación pública de la visita del dirigente nacional, el hecho de ser citados de uno en uno y acceder a la sede entre el corrillo de medios de comunicación apostados a la puerta. «Como condenados al patíbulo», lamentaba uno de ellos. «Como si entrásemos en la Audiencia Nacional», apostillaba otro. «Esta imagen, la de Madrid tirando de las orejas a Asturias, no beneficia a nadie y, desde luego, no a la marca PP», remachaba un tercero.

Con todo, el ambiente en el interior de la sede popular fue menos beligerante de lo previsto. Muchos de los presentes coinciden en destacar el tono «conciliador» de Vera, que recabó su impresión sobre los acontecimientos de las últimas semanas, sobre la designación de Mallada y sobre los convulsos episodios posteriores. Tuvo que escuchar fuertes quejas sobre el proceso de elección de la candidata, especialmente por parte de los alcaldes, que le afearon que se haya pasado por encima del resultado del último congreso en el que venció Fernández y que se haya optado por un sistema que algunos no dudaron en calificar de «dedazo». También le alertaron del daño que este tipo de actitudes tiene sobre la imagen del partido entre sus electores, tal y como han podido constatar en sus entornos.

Vera, según distintas fuentes, intentó templar los ánimos. Dejó claro, eso sí, que la apuesta de la dirección nacional por Mallada como candidata es irreversible y no tiene vuelta atrás. Y pidió «unidad y colaboración» de todos para llegar a la cita con las urnas con opciones de ganar, tanto en Asturias como en los ayuntamientos. Un cierre de filas que, aunque precario, evite escenarios más duros -una posible gestora que Génova dice no contemplar de momento- que ayer, según precisaron varios de los asistentes, no llegaron a ponerse sobre la mesa. Porque a ese planteamiento conciliador alcaldes y diputados, algunos con más entusiasmo, otros con menos, respondieron con voluntad de cooperación y acercamiento.

A la espera de una reunión

El veterano 'fontanero' trasladó además que el cambio en la candidatura no supone que se vaya a dar carpetazo al trabajo hecho en estos años y que el objetivo es construir sobre lo ya hecho y no demoler el pasado reciente. Un llamamiento a la «integración», según la versión de varios de los presentes, que en los afines a Fernández se lee en clave de emplazamiento al consenso en el diseño de las listas, de manera que quienes ahora ocupan puestos en el grupo parlamentario, por ejemplo, puedan repetir en la candidatura de Mallada o bien ser incluidos en los carteles municipales en sus respectivos territorios de origen.

Pero para llegar a ese punto hay mucha tela que cortar. Preguntada por la visita de Vera, Fernández se limitó a decir, con un deje que sonó a ironía, que «de vez en cuando nos vienen a ver y yo lo agradezco mucho». En un sector del PP se apuntaba a una posible reunión, la próxima semana, de la presidenta y Mallada, con trascendencia pública, para escenificar un parón en las hostilidades. Cita que el entorno de la candidata no confirmó.

Son muchas las heridas por suturar. Los 'malladistas', a la luz de lo acontecido ayer, decían confiar en que la dirección regional «cambie su actitud» y se avenga a colaborar con el interés electoral en mente. Pero entre los próximos a Fernández también se espera que la nueva candidata no quiera «pasar el rodillo», liquidar todo lo hecho y purgar a los 'cherinistas' de las candidaturas. «Vera pidió unidad e integración, pero a todos, no solo a unos», indicaba uno de estos últimos.