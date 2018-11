La calle presiona a Torra Médicos de atención primaria ocupan la sede del Institut Català de Salut (ICS). / EFE El paro de profesores de universidad y de bomberos se suma a la huelga de los médicos en Cataluña | Funcionarios y profesores de la enseñanza pública pararán el jueves CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:56

Los médicos de la atención primaria del servicio público catalán de la salud celebran este miércoles su tercera jornada de huelga, después de que una nueva negociación maratoniana acabara ayer por la noche sin acuerdo, como pasó en los dos encuentros anteriores, el lunes y el domingo.

Los más de 5.000 facultativos de la salud empleados en los ambulatorios públicos catalanes están convocados a secundar la huelga hasta el viernes, aunque amenazan con extender los paros si la Generalitat no cede en la negociación. También los médicos de la concertada están en huelga. Y si bien los de la pública consideran que en dos días podría solucionarse la negociación, los de la concertada no lo ven tan claro.

Los galenos reclaman medidas de tipo laboral y piden más inversión en la atención primaria para descongestionarla y para que el servicio pueda ser mejor. Piden que se limite el número de visitas diarias de cada colegiado a 28 (la saturación de los ambulatorios les lleva a tener 35 en la actualidad) y exigen poder destinar un mínimo de 12 minutos a cada visita en el centro de atención primaria. Reclaman ampliar la plantilla en 920 médicos más y recuperar los sueldos previos a los recortes. Los médicos se han concentrado hoy ante el Parlamento catalán.

La presión va en aumento sobre el Gobierno catalán, que ayer se vio obligado a que el presidente de la Generalitat lanzara un mensaje conciliador con los médicos para tratar de calmar los ánimos. «Compartimos el esfuerzo que han hecho estos años y quisiéramos enviarles nuestra empatía», dijo a los médicos. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder atender sus reivindicaciones», afirmó. En este sentido, explicó que el vicepresidente y la consejera de Salud »tienen el encargo de sacar adelante la mediación. «Todas las personas que están trabajando en el país en los ámbitos de la sanidad y la educación, deben poder hacerlo sin que les exijamos un sobreesfuerzo apelando a su vocación. Cuentan con el apoyo del Gobierno», aseguró, y «deben tener los medios y las retribuciones justas para poder hacer su trabajo, que es excelente», remató.

Los Mossos impiden la entrada de los médicos al Parlament

Sus palabras no consiguieron evitar la tercera jornada de este miércoles, hasta el punto de que un cordón de Mossos d'Esquadra ha contenido la manifestación de cerca de un millar de médicos y sanitarios cuando se han acercado a las puertas del Parlament.

Algunos manifestantes aseguraban que no querían entrar, y otros que no tenían cordón delante no han avanzado, mientras que a la concentración se ha unido una protesta de bomberos en la que se han lanzado petardos, bengalas y se ha quemado un muñeco.

EFE

La presión va a más porque a los médicos esta mañana se han sumado otros colectivos que también han decidido ir a la huelga. Es el caso de los profesores y estudiantes de las universidades púbicas catalanas, las más caras de España. Los profesores han parado en reclamación de unas mejores condiciones laborales y los alumnos han paralizado los campus para exigir una rebaja del 30% en las tasas universitarias. Aulas y campus de la UPF, UB y UAB han registrado un seguimiento muy masivo.

Además, los bomberos de la Generalitat han realizado protestas esta mañana por las calles de Barcelona por la «situación de precariedad laboral y de material que padece el cuerpo». La situación de tensión social será aún más complicada mañana, con el paro previsto también de profesores de la enseñanza pública y de los funcionarios.