Calviño, Díaz y Belarra prometen su cargo ante el Rey

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 31 de marzo 2021, 09:52 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han prometido su cargo ante Felipe VI y sobre la Constitución, completando así la reestructuración del Ejecutivo motivada por la salida de Pablo Iglesias, cuyo cese recoge el BOE de este miércoles.

Bajo la atenta mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha ejercido como notario mayor del Reino en el acto celebrado en la Zarzuela, la dos vicepresidentas y la nueva ministra han prometido el cargo sobre un ejemplar de la Carta Magna abierto por los artículos 100, 101 y 102, pertenecientes al título cuarto, referido al Gobierno y a la Administración, y que establece que los miembros del Ejecutivo serán nombrados por el Rey, a propuesta siempre del presidente.

Tras el acto, que se ha celebrado bajo las estrictas medidas sanitarias por la covid-19, se procederá al tradicional intercambio de carteras. A las 11.30, el vicepresidente saliente dará el relevo a Belarra y a Díaz, aunque, en realidad, a la titular de Trabajo no le tiene que hacer ningún traspaso porque no ocupará la vicepresidencia segunda, como él, si no la tercera, que era de Calviño.