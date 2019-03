La legión juvenil de Santiago Abascal

La carta de Abascal

«Si no te da miedo decir lo que piensas; si te mantienes firme en la defensa de tus principios; si amas a tu patria; si crees en la libertad e igualdad de todos los españoles; si crees que la universidad es un foro de debate abierto, no un espacio para ideologías totalitarias; si piensas que el fruto de tu trabajo no está para mantener diecisiete chiringuitos automómicos; si entiendes que para que una nación sea fuerte debe tener fronteras seguras; si defiendes la familia y la vida; si sabes que un país debe estar orgulloso de su historia y de su pasado para tener confianza en sí mismo; si honras a tu bandera: estás haciendo un gran trabajo.

Por eso te animo a que no te rindas. Te animo a que sigas defendiendo tu patria. Te animo a que te rebeles frente a quienes desde la izquierda, el centrismo veleta o la derechita cobarde te quieren amordazar o te piden que hables bajo para no molestar. Te animo a que te rebeles contra quienes te dicen que España es algo discutido y discutible, y no la herencia de siglos de esfuerzo de nuestros padres, de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos que tenemos el deber de entregar a las siguientes generaciones. Te animo, en definitiva, a coger fuerzas y a luchar, a estudiar, a trabajar para que España tenga un porvenir del que nos podamos sentir orgullosos.

Si compartes las cosas que decimos, no esperes a que tengamos más fuerza, porque VOX tendrá la fuerza que tu quieres que tengamos. Porque si estás convencido de que lo que decimos es lo correcto, de que nuestro proyecto está asentado en el sentido común y en el bien de España, tienes la capacidad de salir ahí fuera y contárselo a tu entorno y a tu familia«.