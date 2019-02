IU se debate entre una cara joven o un 'histórico' para su candidatura al Principado Última reunión de la coordinadora de IU, el 24 de enero. / MARIO ROJAS El nombre de Ángela Vallina tiene apoyos en un sector del partido, mientras otros apuestan por buscar en la cantera y hay quien defiende la opción de Ovidio Zapico A. SUÁREZ Miércoles, 6 febrero 2019, 03:41

Todos los partidos tienen ya su candidato para competir en las elecciones autonómicas de mayo: PSOE (Adrián Barbón), PP (Teresa Mallada), Podemos (Lorena Gil), Foro (Carmen Moriyón) y Ciudadanos (Juan Vázquez, solo pendiente de unas primarias en que su victoria es segura). Todos menos IU, que después de la salida de Gaspar Llamazares se afana en buscar una alternativa apetitosa para el votante y que a la vez suscite consenso interno en una organización con tantas sensibilidades. No hay acuerdo todavía entre los distintos sectores, ya que mientras unos abogan por una cara nueva que represente el impulso de un proyecto con vistas al futuro, otros consideran que el tiempo hasta los comicios es escaso para pensar en una alternativa rupturista y apuestan por algún rostro conocido para los asturianos, con trayectoria y recorrido político.

El problema para IU es que el hueco que deja Llamazares es difícil de llenar. El ya ex diputado tenía no pocos detractores en la organización, sobre todo en esta última etapa al hilo de su impulso de la plataforma Actúa. Pero, con todo, era mayoritario el criterio de que, como cartel electoral, era el mejor posible: muy conocido entre los asturianos, con presencia incluso en los medios nacionales y bien valorado como portavoz parlamentario. Buscar un sustituto solvente, a cuatro meses de los comicios, no es tarea fácil.

Y a ello se dedican los distintos sectores que conforman la actual mayoría en IU de Asturias. Los contactos se han acelerado porque el margen de maniobra, teniendo en cuenta que hay que convocar unas primarias, no es excesivo. Nada se ha cerrado todavía porque, más allá de los nombres, hay diferencias respecto del perfil que debe tener el cabeza de cartel.

El papel de Ramón Argüelles y su presencia o no en la lista es motivo de controversia

Si bien en su momento se planteó alguna hipótesis que hubiera sido del gusto de todos pero que tropezó con inconvenientes de distinto tipo, como la del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, hoy hay dos planteamientos sobre la mesa. Por un lado están quienes piensan que, dado que no hay nadie en IU con el perfil público y político de Llamazares, es momento de tener visión de futuro, ir más allá de la simple convocatoria electoral de mayo y apostar por una cara joven -en el marco de una candidatura más coral y menos personalista- pero que también acumule cierto recorrido y valoración interna. Esto es, por pescar en la cantera, que quienes defienden esta alternativa consideran bien nutrida en el ámbito municipal de la organización.

Esta hipótesis tropieza con la de quienes desde otros ámbitos entienden que cuatro meses no son tiempo suficiente para forjar un nuevo candidato y opinan que en IU de Asturias hay personas con poso y trayectoria, pero también con capacidad para afrontar nuevos retos. Entre aquellos que sostienen esta reflexión hay quien maneja el nombre de la eurodiputada Ángela Vallina.

Hay muchas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, el apoyo que desde un sector de la coalición recibe el actual diputado Ovidio Zapico, una posible alternativa a la hora de pensar en una opción de consenso. Es motivo de controversia, por otro lado, la posición del coordinador, Ramón Argüelles. Parece muy complicado que suscite apoyos como cabeza de cartel. A partir de ahí, hay división respecto de si debe ir en la lista si así lo quiere o si debería quedarse fuera.